Quittenpunsch: wärmender Begleiter an kalten Tagen

In der Vorweihnachtszeit hat der Glühwein Hochkonjunktur. Kein Wunder, denn das heiße Getränk wärmt von innen und hebt die Stimmung. Zu meinen Lieblingsgetränken gehört der Glühwein allerdings nicht. Zum Glück gibt es mit dem Punsch aber eine gleichwertige Alternative. Mein Favorit: ein Quittenpunsch, der selbst gemacht besonders lecker schmeckt.

Quittenpunsch: leckere Alternative zu Glühwein

Fruchtig und leicht süß, so muss ein guter Punsch schmecken und genau das bietet dieser selbst gemachte Quittenpunsch. Der besteht aus frischen Quitten, Wasser, winterlichen Gewürzen und etwas Weißwein. Natürlich wird er heiß getrunken, damit er dich an einem kalten und ungemütlichen Herbsttag schön durchwärmt.

Für viele sind Punsch und Glühwein das Gleiche. Doch es gibt einen feinen Unterschied. Während ein Glühwein nämlich nur aus Wein und Gewürzen bestehen darf, kann ein Punsch auch Wasser und weitere Zutaten enthalten. Außerdem kannst du ihn sowohl mit als auch ohne Alkohol zubereiten.

Für unseren Quittenpunsch brauchst du natürlich zunächst einmal frische Quitten. Du schneidest die Früchte nach dem Waschen in kleine Würfel und kochst diese in einem Topf mit Wasser, Zimtstangen, Nelken und Sternanis, bis die Quitten weich sind. Danach fügst du Zitronensaft und Honig hinzu. Ist der Honig aufgelöst, kannst du Weißwein dazu gießen. Nun erwärmst du noch einmal alles. Lass den Punsch dabei aber nicht aufkochen, sonst verdampft der Alkohol. Filtere ihn durch ein Sieb und gieße ihn in Tassen.

Soll der Punsch etwas stärker sein, kannst du statt Wein auch 50 Milliliter Rum nehmen. Für eine alkoholfreie Version, die auch Kinder mittrinken können, lässt du den Alkohol einfach ganz weg. Übrigens, noch heiß serviert schmeckt der Quittenpunsch am besten.

Perfekt für kalte Tage sind auch ein Hot Aperol oder ein süßer After Eight Punsch mit einem Schuss Pfefferminzlikör. Du möchtest auf Alkohol verzichten? Dann ist unser Kinderpunsch eine leckere Alternative.