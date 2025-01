Italienischer Tomatenreis mit Bohnen: Rezept für Riso e Fagioli

Nervt dich der Winter, dann koche dich mit mediterranen Rezepten einfach in den Süden. Wir helfen dir gern dabei, indem wir dir zeigen, wie leicht du Riso e Fagioli, italienischen Tomatenreis mit Bohnen, zubereiten kannst. In seinem Heimatland serviert man ihn gern als ersten Gang, für uns ist er aber auch ein super Hauptgericht. Genauso gut schmeckt er als Beilage. Du siehst: In dieser traditionellen Speise steckt jede Menge Potenzial.

Der italienische Tomatenreis mit Bohnen Riso e Fagioli bringt Sonne auf den Teller

Die Zubereitung des italienischen Tomatenreises mit Bohnen erinnert an die eines Risottos: Auch bei dieser Spezialität wird nach und nach Brühe zum Reis gegossen, bis dieser gar ist. Aber bevor es so weit ist, stehen noch einige andere Arbeiten an.

Zunächst schälen und hacken wir etwas Knoblauch, den wir anschließend in Öl anschwitzen. Mit dabei: frisch gezupfte Basilikumblätter und Tomatenmark. Dann kommt auch schon der Reis in den Topf und darf ebenfalls kurz im Öl brutzeln, bis er eine schimmernde Oberfläche hat. Im nächsten Schritt gießen wir passierte Tomaten dazu und rühren alles gut um. Und dann ist es Zeit für unsere Gemüsebrühe: Nach und nach kommt ein Schluck dazu mit in den Topf, bis sie aufgebraucht und der Reis gar ist. Umrühren nicht vergessen, damit nichts anbrennt!

Zum Schluss heben wir noch die Bohnen unter. Klassischerweise nutzt man für den italienischen Tomatenreis helle Bohnen der Sorte Cannellini oder Borlotti. Aber keine Bange: Wenn du diese nicht bekommst, dann schmeckt Riso e Fagioli beispielsweise mit roten Bohnen ebenfalls wunderbar. Aber in gut sortierten Supermärkten und sogar in einigen Drogerien solltest du fündig werden. Oder du schaust einfach mal online 🛒, ob du welche findest. Wir empfehlen vorgegarte Bohnen aus dem Glas zu verwenden, weil du dadurch einiges an Zeit beim Kochen sparst. Entscheidest du dich für die rohe Variante, bedenke, dass sich die Zubereitung entsprechend verlängert, da sie zuvor mehrere Stunden eingeweicht werden müssen.

Als Nächstes stehen übrigens diese Zucchini-Bohnen-Pfanne und eine leckerere Reispfanne mit Gemüse auf unserem Speiseplan. Aber auch auf italienische Klassiker wie Tagliatelle mit Ragú alla bolognese oder Risotto alla Milanese freuen wir uns.

Italienischer Tomatenreis mit Bohnen: Riso e Fagioli
250 g Bohnen vorgekocht aus dem Glas, z.B. Cannellini oder Borlotti-Bohnen

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

1 Handvoll Basilikum

2 EL Tomatenmark

400 g Risotto-Reis

200 g passierte Tomaten

200 ml Gemüsebrühe warm

Salz und Pfeffer Zubereitung Lass die Bohnen abtropfen. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn.

Erhitze Öl in einem Topf und röste den Knoblauch darin mit dem Basilikum und dem Tomatenmark an.

Gib den Reis dazu und schwitze ihn kurz an. Gieße dann die passierten Tomaten dazu und verrühre alles.

Gieße nach und nach die Brühe dazu und lass den Reis leise köcheln. Rühre regelmäßig um und würze mit Salz und Pfeffer. Tipp: Sollte der Reis noch nicht gar sein, aber die Brühe verbraucht, gieße noch einen Schluck Brühe oder Wasser dazu.

Rühre die Bohnen ein, schmecke nochmals ab und serviere.

