Italienisches Hähnchen-Panini mit grünem Pesto und Mozzarella

Wer schon einmal in Italien war, wird sie kennen: kleine Imbisse oder Cafés, in denen es nicht nur süße Backwaren gibt, sondern auch köstliche, gegrillte Sandwiches wie dieses italienische Hähnchen-Panini. Sie sind der perfekte Snack, wenn man die müden Füße vom Sightseeing erholen und dazu einen Kaffee trinken möchte. Die belegten Brote sind zwar simpel gehalten, aber dennoch richtig lecker. Wir zeigen dir, wie schnell und einfach du dir italienisches Flair nach Hause holen kannst.

So gelingt ein italienisches Hähnchen-Panini

Das italienische Hähnchen-Panini erinnert nicht nur geschmacklich an den letzten Urlaub im Süden. Auch optisch greift es sein Heimatland auf: grünes Pesto, weißer Mozzarella, rote Paprika – leckerer kann man die Farben der Nationalflagge nicht in ein Gericht verpacken. Nur mit diesen drei Zutaten schmeckt das Sandwich schon richtig lecker, wir belegen es aber zusätzlich noch mit zartem Hähnchenfleisch.

Dieses würzen wir zunächst mit Salz und Pfeffer und braten es ein paar Minuten in einer Pfanne, sodass es eine schöne Kruste bekommt, aber noch schön saftig bleibt. In der gleichen Pfanne braten wir auch die in Streifen geschnittene Paprika kurz mit. Anschließend schneiden wir eine Mozzarellakugel in Scheiben.

Die Basis für die italienischen Hähnchen-Paninis bildet Ciabatta-Brot, das wir in Scheiben schneiden. Du kannst aber selbstverständlich auch anderes Brot verwenden. Die Brotscheiben werden mit grünem Pesto bestrichen und dann mit den restlichen Zutaten belegt: gebratenes Hähnchen, Paprika und Mozzarella. Jetzt legen wir die Sandwiches noch für ein paar Minuten auf einen Kontaktgrill, damit sie schön knusprig werden. Das Ganze dauert nicht mal eine halbe Stunde. So schnell geht italienischer Genuss!

Hast du schon unser Spaghetti-Bolognese-Sandwich mit Mozzarella probiert? Es bringt ebenfalls italienisches Flair in deine Küche. Das Reuben Sandwich ist ebenso ein Klassiker wie das Panini, allerdings stammt es nicht vom Mittelmeer, sondern aus New York. Unbedingt nachmachen! Oder wie wäre es mit einem gegrillten Käse-Schinken-Toast mit Tomaten?