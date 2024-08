Japanisches Curry: So kochst du Karē raisu

Woran denkst du, wenn du den Begriff „Curry“ hörst? Vermutlich an eine Art Eintopf aus Indien, in dem Gemüse- und Fleischstücke in einer dicken Soße geschmort werden. So weit, so gut. Aber wusstest du, dass sich diese Art der Zubereitung nicht auf Indien beschränkt? Auch japanisches Curry ist eine Variante davon und dazu noch sehr beliebt. Wir schauen uns heute mal die Geschichte dieses Gerichts an und verraten außerdem, wie es besonders lecker wird.

Rezept für Karē raisu, japanisches Curry

Das Ursprungsgericht, beziehungsweise die Zubereitung, die wir als Curry kennen, stammt aus Indien. Während der Kolonialzeit gelangten Rezepte aus dem südasiatischen Land nach Großbritannien, wo die Einheimischen es an ihren milden Gaumen anpassten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das bis dahin isolierte Japan gezwungen, diese Isolation aufzugeben. Somit kamen Land und Leute in Kontakt mit der westlichen Welt und Küche. Die Briten brachten das Curry dann nach Japan. So die Geschichte im Schnelldurchlauf. Das Wort Karē ist der englischen Sprache entnommen.

Heute ist das Karē raisu – also „Curry mit Reis“ ein weitläufig beliebtes Gericht in Japan und als Fertigmischung auch weit über die Grenzen des Landes bekannt. Die Soße für das Gericht zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit einer Mehlschwitze angedickt wird. Das ist bei indischen Curry-Gerichten eher ungewöhnlich. Noch dazu ist die Soße sehr mild. Japanisches Curry ist, auch wenn es kein traditionelles Gericht ist, eines der beliebtesten Gerichte der japanischen Bevölkerung. Meist wird es aus Fertigpulvern und -soßen hergestellt.

Das wollen wir aber nicht machen, denn diese Soßenpakete sind nicht in jedem Supermarkt erhältlich. Stattdessen machen wir es uns einfach und verwenden Currypulver und Garam Masala, die dem Originalgeschmack in dieser Kombination sehr nah kommen. Dazu brauchst du Hühnerfleisch – am besten Schenkel ohne Knochen – Zwiebeln, Karotte und Kartoffeln. All diese Zutaten verbinden sich in einer dicken Soße zu einem Wohlfühlgericht, das perfekt ist für die Zeit jetzt, wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt und die Abende wieder kühler werden.

Serviere das japanische Curry mit fluffigem Reis und gönne dir eine Misosuppe vorweg. Hast du Lust auf mehr Gerichte dieser Küche, bereite doch als auch mal Teriyaki-Lachs zu oder genieße ein japanisches Ei-Sandwich als Snack.