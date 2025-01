Joghurt-Bowl mit Tomaten und Kichererbsen: Diese Schüssel steckt voller Geschmack

Als wichtigste Mahlzeit des Tages wünschen wir uns natürlich ein Frühstück, dass nicht nur satt macht und uns mit genug Energie in den Tag starten lässt, sondern auch schmeckt. Zum Glück gibt es die herzhafte Joghurt-Bowl mit Tomaten und Kichererbsen, die all diese Kriterien mit Bestnote erfüllt.

Joghurt-Bowl mit Tomaten und Kichererbsen: herzhaftes Frühstück

Ein herzhaftes Frühstück, dass lange satt macht, ist die beste Basis für einen erfolgreichen Tag. Suchst du noch nach einer leckeren Frühstücksidee, können wir dir unsere Joghurt-Bowl mit Tomaten und Kichererbsen wärmstens empfehlen. Sie besteht aus einem herzhaft gewürzten Joghurt, eingelegten Kichererbsen, kurz angedünsteten Tomaten, knackigen Gurkenscheiben und frischen Kräutern. Zubereitet ist sie übrigens in nur 15 Minuten. Perfekt also, um sich morgens die Zeit für ein nahrhaftes Frühstück zu gönnen und nicht mit leerem Magen aus dem Haus zu müssen.

Für alle Fans deftiger Frühstückgerichte: Unsere Joghurt-Bowl vereint jede Menge herzhafte Aromen. Der Joghurt bildet die Basis des Ganzen und wird mit etwas Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und ihn mit weiteren Aromen verfeinern. Wie wäre es zum Beispiel wie beim türkischen Cilbir mit einem Hauch Knoblauch? Auch gehackte Kräuter oder etwas Chilipulver kannst du gut untermischen.

Die Kichererbsen lässt du gut abtropfen und vermengst sie dann mit Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Lass sie danach gut durchziehen. Danach schneidest du die Gurke in Scheiben, hackst die Kräuter und halbierst noch die Tomaten. Diese dünstest du in einer Pfanne 🛒 mit Olivenöl kurz an. So erhalten sie einen intensiveren Geschmack. Zum Schluss musst du nur noch den Joghurt in Schüsseln verteilen und Kichererbsen, Gurkenscheiben sowie Tomaten darauf verteilen und mit den Kräutern bestreuen.

Auch wir wissen ein gutes Frühstück immer zu schätzen und lassen uns gern ein Shakshuka oder eine Frühstückspfanne mit Ei und Speck schmecken.

Joghurt-Bowl mit Tomaten und Kichererbsen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Tasse Kichererbsen vorgekocht aus der Dose

2 TL Olivenöl

1/2 TL Paprikapulver

1/4 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

1/4 Gurke

150 g Kirschtomaten

400 g Joghurt

1 Spritzer Zitronensaft

1 Handvoll frische Kräuter Dill, Petersilie, Schnittlauch Zubereitung Vermenge die Kichererbsen in einer Schüssel mit 1 TL Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Lasse die Mischung kurz durchziehen.

Wasche die Gurke und schneide sie in dünne Scheiben. Wasche die Kirschtomaten und halbiere sie. Erhitze das den zweiten TL Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Tomaten für einen intensiveren Geschmack kurz darin an.

Fülle den Joghurt gleichmäßig in zwei Schalen. Schmecke ihn mit einem Spritzer Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer ab.

Verteile die gewürzten Kichererbsen, die Gurkenscheiben und die Tomaten auf dem Joghurt. Streue frische Kräuter sowie etwas Pfeffer und Pfeffer darüber. Genieße die Joghurt-Bowl mit frischem Brot.

