Joghurtbombe mit Beerensoße: Dieses Dessert macht ordentlich Eindruck

In letzter Zeit fiel mir beim Stöbern im Internet ein Dessert besonders häufig auf: eine Joghurtbombe. Die sah mit ihrer kuppelartigen Form und einer darüber gegossenen Fruchtsoße nicht nur besonders beeindruckend aus, sondern auch richtig lecker. Zeit also, diesen Nachtisch einmal selbst zu probieren. Hier ist das Rezept für eine sommerlich-leichte Joghurtbombe mit Beerensoße.

Süße Verführung: Joghurtbombe mit Beerensoße

Das Zubereiten von Speisen mit Gelatine schreckt viele aus Angst, das Gericht würde nicht gelingen, erst einmal ab. Auch für eine Joghurtbombe braucht man Gelatine, damit alles gut zusammenhält. Trotzdem ist die Zubereitung nicht schwer. Wie es genau geht, damit das Joghurt-Dessert gelingt, erfährst du hier.

Dafür weichst du die Gelatine zunächst in einer Schüssel mit kaltem Wasser ein. In der Zwischenzeit verrührst du Joghurt mit Zitrone, Zucker und Vanillezucker zu einer glatten Creme.

Drücke die Gelatine dann aus, gib sie in einen Topf und erhitze sie unter Rühren, bis sie sich aufgelöst hat. Dann gibst du etwas vom Joghurt dazu, verrührst alles gut und gibst die Gelatinemasse in die Schüssel zur Joghurtcreme. Ist alles gut miteinander verrührt, schlägst du Sahne steif und hebst sie ebenfalls unter den Joghurt. Fülle die Creme in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Schüssel und stelle die Masse zum Festwerden für mindestens sechs Stunden in den Kühlschrank. Wie du siehst, gar nicht so schwer, oder?

Während die Joghurtbombe im Kühlschrank fest wird, erhitzt du die Beeren in einem Topf mit Zucker und Zitronensaft. Anschließend pürierst du sie fein und streichst alles durch ein feines Sieb, wenn du eine Soße ohne Kerne haben möchtest. Lass die Soße kalt werden und gieße sie kurz vor dem Servieren über die auf einen Teller gestürzte Joghurtbombe. Dekoriere alles noch mit ein paar frischen Beeren und serviere das Ganze als Highlight zu einem sommerlichen Menü.

Übrigens: Ist die Beerenzeit vorbei, kannst du dir die Joghurtbombe auch mit einer Soße aus Pfirsichen oder Kirschen schmecken lassen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr Appetit auf sommerliche Desserts? Wie wäre es dann mit diesem angesagten Hüttenkäse-Eis, einem schnellen Zitronenquark oder einem Himbeer-Parfait?

Joghurtbombe mit Beerensoße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für die Joghurtbombe: 6 Blatt Gelatine

500 g Naturjoghurt 3,5 % Fett

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 EL Zitronensaft

250 ml Schlagsahne Für die Beerensoße: 300 g frische, gemischte Beeren plus etwas mehr für die Deko

2 EL Zucker

1 TL Zitronensaft Zubereitung Lege eine große Schüssel 🛒 mit Frischhaltefolie aus.

Gib die Gelatineblätter in eine Schüssel mit kaltem Wasser und weiche sie darin ein.

Verrühre in einer großen Schüssel Joghurt, Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft miteinander.

Drücke die Gelatine aus, gib sie in einen kleinen Topf und erwärme sie bei niedriger Hitze, bis sie sich auflöst.

Rühre 2 EL der Joghurtmasse zügig in die Gelatine und rühre dann den Topfinhalt direkt in die Joghurtmischung. Verrühre alles gründlich miteinander.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Joghurtmasse.

Fülle die Masse in die mit Frischhaltefolie ausgelegte Schüssel, streiche die Oberfläche glatt und stelle die Creme für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank.

Fülle währenddessen die Beeren mit Zucker und Zitronensaft in einen Topf und koche alles zusammen unter Rühren kurz auf.

Püriere die gekochten Beeren, bis sie eine dickflüssige Konsistenz haben und streiche die Masse danach durch ein Sieb, sodass keine Kerne in der Soße sind. Lass die Soße gut abkühlen.

Stürze die fest gewordene Joghurtbombe auf einen Teller und gieße die Beerensoße direkt darüber. Dekoriere sie noch mit frischen Beeren deiner Wahl und serviere sie sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.