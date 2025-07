Verliebe dich mit diesem Aufstrich neu in Johannisbeeren

Johannisbeeren zählen in meinen Augen ein wenig zu den unterschätzten heimischen Beeren. Dabei sind sie für mich immer eine Erinnerung an unbeschwerte Sommertage, Sommerferien und dank ihres säuerlichen Geschmacks eine herrliche Erfrischung. Und mit diesem einfach gemachten Johannisbeeren-Curd kannst du die kleinen roten Schätze auf deinem Brot genießen.

Johannisbeeren-Curd hast du kinderleicht nachgemacht

Johannisbeeren zählten in meiner Kindheit im Sommer überspitzt gesagt wohl zu meinen Hauptnahrungsmitteln. Immer, wenn es richtig warm war und ich mich mit einem Grundschulfreund getroffen habe, sind wir durch die örtliche Kleingartenanlage gezogen und haben schnabuliert, was wir konnten – natürlich nur, was aus den Gärten über die Wege gewuchert ist.

Neben Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Kirschen und Blaubeeren zählten da natürlich auch Johannisbeeren in Hülle und Fülle zu. Ihr einzigartiger, leicht saurer Geschmack erinnert mich bis heute an diese wunderbaren, gefühlt nicht enden wollenden Sommertage. Ein Gefühl, dass du dir mit einem Johannisbeeren-Curd auf deine Frühstücksstulle schmieren kannst.

Hast du dich eigentlich mal gefragt, woher die Beeren eigentlich ihren Namen haben? Sie hängen mit einem, besonders in Deutschland, sehr wichtigen Tag zusammen: dem Johannistag. Wieso der 24. Juni so wichtig für uns ist? Mit dem Geburtstag von Johannes dem Täufer hängt es wohl nicht zusammen, sondern eher damit, dass an diesem Tag die Rhabarber- und ganz besonders die Spargelsaison endet. Und wie kommen jetzt die Beeren ins Spiel? Ganz simpel: um den Johannistag werden die ersten Sorten von ihnen reif.

Sie tragen je nach Region aber auch andere Namen, unter anderem zum Beispiel Aalbeere. Anders als man vermuten würde, hat dies überhaupt nichts mit den Fischen zu tun, sondern ist eine Umwandlung der Bezeichnung Alantbeere. Und was hat es damit jetzt schon wieder auf sich? Der Name stammt vom Alant, einer Pflanze, die seit der Antike als Heil- und Gewürzpflanze genutzt wurde und einen ähnlichen Geschmack besitzt. Damit wäre der Wissenshunger wohl gestillt, höchste Zeit, dass du in die Küche gehst und das Johannisbeeren-Curd gleich selbst probierst.

Johannisbeeren-Curd Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 3 Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 g rote Johannisbeeren

1 Bio-Zitrone

4 Eigelb

1 Ei Größe M

1 Vanilleschote

50 g brauner Zucker

120 g weißer Zucker

160 g Butter Zubereitung Wasche die Johannisbeeren, streife sie von den Rispen hab und gib sie in einen Topf. Wasche die Zitrone heiß ab, reibe ein wenig der Schale ab und presse den Saft aus. Stelle Abrieb und Saft zur Seite.

Erhitze die Johannisbeeren bei mittlerer Hitze und zerdrücke sie mit einem Löffel oder Kartoffelstampfer, bis der Saft austritt. Gieße sie durch ein feines Sieb, sobald der Saft austritt und fange ihn auf.

Gib etwas vom Zitronenabrieb, je nach gewünschter Intensität, sowie 1-2 EL Zitronensaft zum Johannisbeersaft.

Trenne die Eier und verquirle sie mit dem ganzen Ei.

Kratze das Mark aus der Vanilleschote und vermische es mit dem braunen und weißen Zucker.

Streue die Zuckermischung nach und nach unter die Eiermasse und schlage sie auf, bis sie hell und cremig ist.

Erhitze den Johannisbeeren-Zitronen-Saft, bis er leicht köchelt. Gieße ihn dann langsam und unter ständigem Rühren zur Eimasse, bis er eindickt und eine puddingähnliche Konsistenz hat.

Gib die Masse zurück in einen Topf und erwärme sie bei niedriger Hitze, ohne sie zu kochen. Füge die Butter stückchenweise hinzu, bis sie vollständig geschmolzen ist. Fülle den heißen Curd in sterile Gläser 🛒 und verschließe sie sofort.

