Mediterranes Ofengericht: Kabeljau griechischer Art mit Feta

Bist du auch in Urlaubsstimmung? Ich auf jeden Fall! Aber bei mir ist es noch etwas hin, bis ich endlich meine Füße ins Mittelmeer tauchen darf. Deshalb verkürze ich mir die Wartezeit mit mediterranen Gerichten. Ich liebe es, wenn nur ein Bissen mich an die Küste Griechenlands, Italiens oder Kroatiens befördern kann. Was für eine Kraft Geschmack doch hat. Heute zeige ich dir deshalb dieses Rezept für Kabeljau griechischer Art mit Feta aus dem Ofen.

Rezept für Kabeljau nach griechischer Art mit Feta

Dieses Gericht hat alles, was ein köstliches Essen braucht: Es ist einfach zu machen, schmeckt wie im Restaurant und braucht keine ausgefallenen Zutaten. Perfekt für die Feierabendküche oder für diejenigen, die nicht so oft in der Küche stehen. Also schnapp dir eine Schürze und legen wir los!

Für Kabeljau griechischer Art mit Feta brauchst du, wie der Name sagt, Kabeljau. Genauer gesagt, Kabeljaufilets, denn ein ganzer Fisch wiegt gut und gerne mal 40 Kilo und ist furchtbar anstrengend, zu putzen. Verlassen wir uns also auf die Fischtheke im Supermarkt oder auch auf das Tiefkühlregal. Kaufe Filets mit Haut, denn die halten ihre Form im Ofen besser. Und nicht wundern: Kabeljau hat einen starken Eigengeruch. Nicht unangenehm, aber verwende am besten ein Schneidebrett, das du gut reinigen kannst.

Suche den Fisch nach übrig gebliebenen Gräten ab und tupfe ihn trocken. Die Filets schmoren auf einem Bett aus Paprika, die gerade Saison haben und deshalb voller Aroma stecken. Zum krönenden Abschluss kommt noch Feta hinzu und schon kann alles in den Ofen. Mmh, wie das duftet! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Und dafür überbrückt es die Zeit bis zum nächsten Urlaub perfekt! Genieße den Kabeljau griechischer Art mit Feta mit einem griechischen Kartoffelpüree oder Salat.

Mediterrane Fischgerichte sind eine richtige Offenbarung, finde ich. Koche daher auch unsere Garnelen in Tomatensoße mit Feta oder einen mediterranen Fischeintopf. Magst du keine Paprika, ist geschmorter Fisch auf Tomaten ebenfalls köstlich.