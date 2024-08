Käse-Mais-Kroketten aus der Pfanne: knuspriger Snack mit leckerer Füllung

Du liebst Käse? Perfekt. Mais ist auch auf deiner Favoritenliste? Wunderbar, denn wir zeigen dir heute, wie du knusprige, lecker gefüllte Käse-Mais-Kroketten zaubern kannst. Sie sind ein super Snack, um sich abends vor dem Fernseher etwas zu gönnen oder Gäste auf einer Party zu verköstigen.

Knusprige Käse-Mais-Kroketten: einfach lecker

Unsere Käse-Mais-Kroketten sind nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern sehen auch echt super aus. Wir servieren sie nämlich mit einem simplen Avocado-Tomaten-Salat, Sour Cream und Popcorn. Diese Garnitur verpasst dem Knuspersnack noch einmal ein optisches als auch geschmackliches Update.

Um die Käse-Mais-Kroketten zuzubereiten, brauchst du natürlich zuallererst eine Dose Mais. Lass den Inhalt gut abtropfen und hacke derweil eine Zwiebel. Dann werden beide Zutaten mit einigen Gewürzen, Mehl und Stärke vermischt. Das ist der Maisteig, der die Hülle für die Kroketten bildet. Diesen drückst du nun um in Stifte geschnittenen Käse. Sollte der Teig nicht an den Käsestangen haften bleiben, wickele am besten etwas Frischhaltefolie fest darum und lege die Kroketten für eine halbe Stunde ins Gefrierfach.

Und dann wird gebrutzelt! Die Käse-Mais-Kroketten wandern in die Pfanne und werden von allen Seiten gebraten, bis sie schön knusprig sind. Netter Nebeneffekt: Der Käse schmilzt dabei im Inneren der Kroketten. Beim Hineinbeißen oder Anschneiden zieht er dann herrliche Fäden. Oh, wir freuen uns jetzt schon darauf!

Bei uns dreht sich nicht alles, aber vieles um die Krokette! Wir haben bereits klassische Kartoffelkroketten sowie spanische Kroketten gezaubert. Es geht aber auch ausgefallener, wie unsere Kroketten-Burger-Muffins oder unsere Hotdog-Kroketten beweisen. Viel Spaß beim Ausprobieren dieser und weiterer Rezepte!