Amerikanische Käse-Pommes: So leicht und lecker sind Cheese Fries

Warst du schon einmal in Amerika? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kennt auch in Sachen Food kein Limit. Als ich ein Jahr in den USA lebte, lernte ich die köstlichsten, wenn auch nicht gesündesten, Speisen kennen. Vom Butter Burger über Deep Dish Pizza bis hin zu Käse-Pommes war alles dabei. Letztere will ich dir heute vorstellen, denn diesen Leckerbissen solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Ins Flugzeug steigen musst du dafür nicht: Ich zeige dir, wie du dir die Cheese Fries ganz bequem zu Hause machen kannst.

Käse-Pommes: US-Kultbeilage zum Nachmachen

Käse-Pommes werden in den USA stilecht im roten Plastikkörbchen serviert. Die roten Körbe sind typisch für amerikanische Diner: In ihnen werden üppig belegte Burger und passende Beilagen gereicht.

Ganz klassisch kommen die Käse-Pommes solo daher. Aber es gibt auch Upgrades, indem sie beispielsweise noch mit einem mexikanischen Chili getoppt werden und dann als Chili Cheese Fries auf dem Tisch landen. Ein wenig erinnern die gekrönten Fritten an die australische Spezialität Poutine. Dabei handelt es sich ebenfalls um sogenannte Loaded Fries, also Pommes mit verschiedenen Toppings.

Auch wir haben einige weitere Ideen für deine Käse-Pommes. Brate Zwiebeln in einer Pfanne an, bis sie richtig schön dunkel sind, und belege mit den karamellisierten Zwiebeln deine Pommes. Oder du streust ein paar Röstzwiebeln darüber, die dem Gericht ein wenig Crunch verleihen. Streue frisch gehackte Petersilie darüber, das sieht nicht nur hübsch aus, sondern sorgt auch für etwas mehr Frische. Und wer es gern pikant mag, würzt die Käsesoße noch mit ein paar getrockneten Chiliflocken oder Cayennepfeffer.

Genieße die Käse-Pommes allein oder als Beilage zu einem Burger oder Schnitzel. Wir finden sie allerdings üppig genug und gönnen sie uns gern als Hauptspeise.

Isst du gerne Pommes Frites, solltest du als Nächstes einmal diese würzigen Masala-Fritten mit Limetten-Mayo probieren. Unsere Trüffelpommes sind etwas für echte Feinschmecker. Aber Fritten schmecken nicht nur als Kartoffeln, wie unsere Polenta-Pommes und unsere Brokkoli-Pommes beweisen. Mhhm, köstlich!