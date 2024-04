Bloß nicht wegschmeißen: So machst du Brokkoli-Pommes aus dem Brokkolistrunk

Jedes Jahr werden in Deutschland allerlei Lebensmittel entsorgt. Viele davon könnte man eigentlich noch verwenden, nur wissen das die wenigsten. Aus vermeintlichem Abfall kannst du Leckeres zaubern, wie beispielsweise krosse Brokkoli-Pommes, für die du den Strunk eines Brokkolikopfes verwendest. Diesen also nächstes Mal nicht wegwerfen, sondern diese Beilage machen!

Rezept für Brokkoli-Pommes aus dem Brokkolistrunk

Kompostabfälle müssen keine sein, und wer gern etwas nachhaltiger in der Küche walten möchte, hat viele Möglichkeiten. Aus Gemüsegrün lassen sich leckere Pestos zaubern, aus Kartoffelschalen sogar Chips, und aus dem Brokkolistrunk knusprige Brokkoli-Pommes.

Wir empfehlen dir sowieso, den Strunk zu verwerten, auch wenn du daraus keine Brokkoli-Pommes machst. Denn geschält und klein geschnitten kannst du ihn ganz normal mit den Röschen des Kohlkopfes garen. Auch er enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe, ist essbar und daher viel zu schade für die Tonne.

Hast du Lust auf Brokkoli-Pommes? Wunderbar, dann lass uns starten, indem wir zunächst den Strunk schälen. Anschließend schneiden wir ihn in Stäbchen, die unsere Fritten werden. Diese müssen nun paniert werden, und zwar zuerst in einer Mehl-Milch-Mischung und dann in Panier- oder Pankomehl. Verfeinere beide Mischungen mit Salz, Pfeffer und anderen Gewürzen, die du gerne magst, um den Brokkoli-Pommes ordentlich Geschmack zu verleihen.

Wer mag, isst die Brokkoli-Pommes als Snack zwischendurch mit einem leckeren Dip. Wir können uns dazu selbst gemachten Ketchup, Remoulade oder Limetten-Mayonnaise sehr gut vorstellen, aber auch Kräuterquark oder andere Soßen. Die Gemüsefritten sind aber auch eine super Beilage zu Burger und Co. und passen ebenso zu einem knackigen Salat.

Ungewöhnliche Pommes frites lieben wir, ist doch klar. Probiere als Nächstes doch mal unsere Polenta-Pommes, Emoji-Pommes oder diese Gitterkartoffeln. Süßkartoffel-Pommes wiederum sind längst ein Klassiker, den man sich aber auch viel zu selten mal selber macht. Wir wünschen guten Appetit!