Käsenudeln sind ein typisches Comfort-Food, das Gemütlichkeit und Heimatverbundenheit verkörpert. Sie werden oft in traditionellen Gasthäusern und in der kalten Jahreszeit auf Almhütten serviert, wo sie eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Wir kochen die einfache, aber köstliche Mahlzeit zu Hause nach und zaubern in unter 30 Minuten ein Pastagericht mit Knusperfaktor.

Rezept für cremige Käsenudeln

Nudelgerichte haben meist eines gemeinsam: Sie sind cremig-zart. Nur bei Aufläufen kann es vorkommen, dass am Ende harte Nudeln bleiben, wenn nicht ausreichend Soße in der Form war. Auch unsere Käsenudeln halten eine – jedoch mit Absicht – harte Schicht bereit. Die besteht glücklicherweise nicht aus ungekochten Nudeln, sondern aus krossen Semmelbröseln. Darunter warten eine Schicht Käse und perfekt gegarte Nudeln.

Oben hart, darunter zart: Mit diesem interessanten Kontrast warten die cremigen Käsenudeln auf. Wer ein bisschen mehr wagen will, kann auch zerbröselte Chips auf die Pfanne geben. Die sorgen für noch mehr Geschmack.

Das Rezept für Käsenudeln ist noch dazu supereinfach und spart Abwasch – denn du brauchst nur eine Pfanne. Die sollte zwar ofenfest sein, damit du die Pasta dann auch in den Backofen schieben kannst, aber dann garen erst die Nudeln in der Pfanne und werden dann gebacken. Der Beweis, dass einfache, schnelle Gerichte oft die Besten sind!

Wir bei Leckerschmecker lieben Nudeln. Stöbere dich doch auch durch unsere anderen Ideen wie Hot Dog Pasta, vegane Spaghetti Diavolo oder schnelle Knoblauchnudeln. Jetzt zaubern wir aber erst einmal unsere Ofenpasta!