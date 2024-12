Käseplätzchen mit Kümmel: Herzhaftes aus der Weihnachtsbäckerei

Plätzchenbacken geht auch herzhaft! Bei so viel Süßkram braucht es eine Abwechslung. Gut, dass du dieses Rezept für Käseplätzchen mit Kümmel gefunden hast.

Bald ist Weihnachten und alle backen süße Plätzchen. Wer nicht so gern Süßes mag, kann sich da vernachlässigt fühlen. Doch keine Sorge, auch du als Anhänger der herzhaften Fraktion kannst dich in der Weihnachtsbäckerei austoben. Diese lecker duftenden Käseplätzchen mit Kümmel machen‘s möglich!

Käseplätzchen mit Kümmel: lecker und duftend

Wenn die Adventszeit vor der Tür steht und die Küche nach Plätzchen duftet, dann meistens nach Vanillekipferl und Co. Doch was, wenn auch mal der Duft von geschmolzenem Käse durch die Weihnachtsbäckerei zieht? Richtig, das wäre eine leckere und willkommene Abwechslung. Käseplätzchen mit Kümmel holen alle ab. Diese goldbraunen, knusprigen Snacks sind nicht nur köstlich, sondern auch einfach zuzubereiten.

Die Zutaten hast du wahrscheinlich schon zuhause. Los geht’s mit einem klassischen Mürbeteig. Gib kalte Butter in kleinen Stücken in das Mehl und verarbeite alles mit den Fingern zu einer sandigen Masse. Der Teig wird durch geriebenen Käse, ein Ei und einen Klecks Schmand geschmeidig und bekommt dank Salz, Pfeffer und einer Prise Paprika eine würzige Note. Nach einer kurzen Ruhezeit im Kühlschrank – damit er weniger klebrig ist – rollst du den Teig aus. Stich die Plätzchen mit einer Form aus. Streue nun herrlich duftenden Kümmel über die kleinen Köstlichkeiten und ab in den Ofen damit. Nur 15 Minuten später kannst du deine Käseplätzchen mit Kümmel genießen.

Magst du es besonders würzig? Dann kannst du statt Gouda oder Emmentaler auch Parmesan verwenden. Oder du experimentierst mit einem kräftigen Bergkäse für ein intensiveres Aroma. Anstelle des Kümmels kannst du sie auch mit Sesam oder Mohn bestreuen oder zu Kräutern wie Thymian oder Rosmarin greifen.

Eine gute Idee für die Festtage sind auch diese Camembert-Mini-Muffins. Und wenn’s wieder was Süßes sein soll, dann empfehle ich diese leckeren Walnuss-Marzipan-Plätzchen oder die italienischen Zitronenplätzchen.