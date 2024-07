Dessert mit Wow-Effekt: So gelingt dir das perfekte Kaffee-Soufflé

Soufflés haben den Ruf, schwierig zuzubereiten zu sein. Ist dir auch schon mal ein Soufflé misslungen oder hast du dich vielleicht gerade deshalb noch nicht an die Zubereitung gewagt? Dann wird es höchste Zeit! Wir zeigen dir heute, wie du ein leckeres Kaffee-Soufflé mit Geling-Garantie backen kannst.

Dieses Kaffee-Soufflé ist ein Muss für alle Naschkatzen

Soufflés kommen ursprünglich aus Frankreich, was du womöglich schon an der Schreibweise erkennen kannst. Der Begriff leitet sich vom französischen Wort souffler ab, das so viel wie „aufblasen“ oder „pusten“ bedeutet – ein Hinweis auf die fluffige Konsistenz des Gebäcks.

Soufflés gibt es entweder in süß oder in herzhaft. Wir haben uns heute für eine süße Variante entstehen, die mit einem leckeren Kaffeearoma überzeugt.

Damit das Kaffee-Soufflé schön luftig-leicht wird, verwenden wir einen Milchaufschäumer. Mit ihm schlagen wir sowohl den Instantkaffee als auch das Eiweiß auf, das später vorsichtig unter die Masse gehoben wird. Beim Backen ist es dann später wichtig, dass du die Tür erst öffnest, wenn das Soufflé auch wirklich fertig gebacken ist. Ansonsten droht ein Zusammenfallen. Serviere das Kaffee-Soufflé sofort nach dem Backen mit einer Kugel Vanilleeis. Wie genau du es zubereitest, kannst du dir in Ruhe im Video anschauen.

Dieser Moment, wenn du die ersten Löffel des fluffigen Desserts genießt, ist unbezahlbar und bleibt in Erinnerung. Viel Spaß beim Backen und Genießen!

Wir bei Leckerschmecker haben uns schön öfter an die Zubereitung von Soufflés versucht, denn wir können gar nicht genug von den fluffigen Gebäcken bekommen. Unser Grießsouf­f­lé mit Pfirsichen schmeckt auch wunderbar zum Frühstück. Mit dem Schokoladensoufflé mit nur zwei Zutaten kannst du in Windeseile ein leckeres Dessert genießen. Soufflés schmecken auch wunderbar in herzhaft. Das Käse-Soufflé ist der perfekte Beweis dafür.