Kaki-Milchshake zum Frühstück: winterlich-fruchtiger Genuss

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagen viele. Warum also nur eine Scheibe Brot essen und gut ist? Feiern wir den Beginn eines neuen Tages doch etwas mehr! Zum Beispiel mit einem Kaki-Milchshake. Der ist besonders im Winter eine gute Wahl. Hier ist unser einfaches Rezept, mit dem du deinem Frühstück blitzschnell etwas Farbe verleihen kannst.

Kaki-Milchshake: farbenfroher Frühstücksdrink

Kakis, auch als Persimonen oder Sharonfrüchte bekannt, stammen ursprünglich aus Ostasien, wo sie eine uralte Kulturpflanze sind. Seit 2000 Jahren wird sie dort aufgrund ihres süßen Fruchtfleischs und gesundheitlicher Vorteile wertgeschätzt. So sehr, dass ihr lateinischer Name Diospyros übersetzt „Götterfrucht“ bedeutet. Hierzulande schätzt man sie als süße, farbenfrohe Winterfrucht, die aufgrund ihrer Süße schnell für Energie sorgt und deren orange Farbe auf einen hohen Anteil Beta-Carotin hinweist. Dieses unterstützt unter anderem die Sehkraft.

Noch besser als ihre Inhaltsstoffe ist der Geschmack von Kaki. Die Frucht wird auch als „Honigapfel“ bezeichnet und das zurecht. Sie sind süß, mild und einfach nur lecker. Perfekt, um sie in einem Kaki-Mlichshake zu verarbeiten. Dieser ist einfach zubereitet und braucht aufgrund der Fruchtsüße keinen zugesetzten Zucker. Er ist etwas für Groß und Klein und wertet so ziemlich jedes Frühstück auf.

Kaki muss man nicht schälen. Solltest du die mit Schale verwenden, achte darauf, dass du das Obst in Bio-Qualität kaufst. So nimmst du keine schädlichen Pestizide auf. Im Ganzen wandern die Früchte in den Mixer und werden mit etwas Milch und Joghurt (oder pflanzlichen Alternativen) rasch püriert. Streiche das Ganze durch ein Sieb, um dem Shake eine samtige Konsistenz zu verleihen. Fertig ist er auch schon, dein leckerer Kaki-Milchshake.

Mehr leckere Kaki-Rezepte gefällig? Probiere Kaki-Tartelettes, die sich ebenfalls gut zum Frühstück machen. Oder suchst du nach einer winterlichen Vorspeise? Probiere doch mal Kaki Caprese oder diesen farbenfrohen Kaki-Salat mit Rucola!