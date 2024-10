Diesen Salat mit Obst musst du unbedingt probieren

Farbenfrohe Salate sind genau das, was es im Herbst braucht. Pluspunkte gibt es, wenn diese Salate auch noch voller gesunder Vitamine stecken. Vorhang auf für unseren Kaki-Salat, der all diese Kriterien erfüllt und dazu noch auf elegante Weise süß und erfrischend kombiniert. Hier ist das Rezept!

Kaki-Salat: bunt, gesund und lecker

Mein Verhältnis zum Herbst ist ambivalent. Klar können sonnige Tage schön sein, mit Laub, das unter den Schuhen knistert und Blättern in warmen Farben. Aber der Herbst leider meist eher grau, der Himmel eine unendliche Decke an opaken Wolken, die kaum Licht durchlassen und dafür für permanenten leichten Dauerregen sorgen. An solchen Tagen möchte ich das Haus am liebsten gar nicht verlassen. Lieber mache ich mir in meiner Küche farbenfrohe Gerichte. Wie diesen Kaki-Salat. Der sieht nicht nur toll aus, sondern ist rundum gesund – perfekt gegen die Erkältungswelle, die uns alle bangen lässt.

Für einen Kaki-Salat brauchst du, wie der Name sagt, Kakis. Ob du die orangefarbenen Früchte unter diesem Namen kennst oder sie Sharon-Früchte oder Persimonen nennst, ist egal, die Unterschiede sind gering. Such dir im Supermarkt am besten noch etwas feste Exemplare heraus, denn diese kannst du in dünne Scheiben schneiden, ohne dass sie zerfallen. Das Obst ist auch als „Götterfrucht“ oder „Honigapfel“ bekannt und stammt ursprünglich aus Asien. Es steckt voll von Vitamin C und Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A, welches die Sehkraft unterstützt.

Neben Kaki brauchst du für deinen Salat außerdem Rucola, der mit seiner Schärfe einen geschmacklich willkommenen Gegenpol zur nach Honig schmeckenden Kaki liefert. Für Säure und rote Farbakzente sorgen Granatapfelkerne, für Textur Erdnüsse und Kürbiskerne. Alles wird mit einem Honig-Senf-Dressing angemacht und bildet eine wahre Sinfonie für Augen und Geschmacksnerven.

Auch im Herbst und Winter kann man hervorragend Salate genießen, so wie diesen Spitzkohl-Salat mit Apfel oder auch diesen bunten Linsensalat. Wer seiner Gesundheit etwas richtig Gutes tun will, bereitet sich einen Superfood-Salat zu.