Kanadier: süße Blätterteigtaschen mit Ahornsirup

Heize den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vor. Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in 4 gleichgroße Rechtecke. Schneide die Rechtecke an den langen Seiten von links und rechts streifenförmig ein und achte darauf, dass in der Mitte ein breiter Streifen Teig zum Befüllen übrig bleibt.