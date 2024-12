Kapuśniak: Diese polnische Sauerkrautsuppe musst du probieren

Ein Blick über den eigenen kulinarischen Tellerrand zu wagen lohnt sich immer. Wir haben es getan und dabei die polnische Sauerkrautsuppe Kapuśniak für uns entdeckt. Dieser deftige Eintopf ist perfekt für kalte Herbst- und Wintertage, denn er macht gut satt und wärmt von innen.

Kapuśniak: Rezept für polnische Sauerkrautsuppe

Gerade in den kalten Monaten ist Sauerkraut die perfekte Zutat für deftige Hausmannskost. Lecker schmeckt das Kraut aber nicht nur zu Eisbein. Diese Sauerkrautsuppe unserer polnischen Nachbarn sollte man sich mal genauer ansehen. Sie besteht aus einfachen und günstigen Zutaten. Dass sie außerdem lecker schmeckt und lange satt macht, brauche ich wohl nicht extra erwähnen.

Neben Sauerkraut, das vor allem wegen seines hohen Vitamin-C-Gehaltes zu einem gesunden Immunsystem beiträgt und auch so ein wertvoller Nährstofflieferant ist, sind Kartoffeln und eine geräucherte Wurst die Stars der Suppe. Wir haben uns für Kabanossi entschieden. Alternativ kannst du auch Suppenfleisch verwenden. Für eine extra Portion Geschmack sorgen Gewürze wie Kümmel und Lorbeer. Kümmel bringt jedoch nicht nur Aroma ins Spiel, die kleinen Körner machen die Suppe auch bekömmlicher.

Für die Zubereitung brauchst du einen großen Topf 🛒. Erhitze darin etwas Öl und brate eine in Würfel geschnittene Zwiebel und gehackten Knoblauch leicht goldgelb an. Danach gibst du schon das Sauerkraut, Kartoffeln und eine Karotte hinzu. Brate alles kurz mit an und gieße mit der Brühe auf. Füge die Gewürze und die Wurst hinzu und lass die Suppe mindestens 50 Minuten bei niedriger Hitze köcheln. Serviere dazu am besten frisches Brot. Besonders gut schmeckt übrigens Roggenbrot.

Du suchst noch nach weiteren kreativen Ideen für Sauerkraut? Wir sind auch begeistert von diesem Sauerkraut-Auflauf mit Hackfleisch. Soll es etwas ausgefallener sein? Dann probiere mal unsere Brezeltorte mit Sauerkraut und Bratwurst. Auch eine cremige Sauerkrautsuppe solltest du dir nicht entgehen lassen.

Polnische Sauerkrautsuppe keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Sauerkraut

2 große Kartoffeln

1 Karotte

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g geräucherte Wurst z.B. Kabanossi

2 EL Pflanzenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Liter Gemüse- oder Fleischbrühe

2 Lorbeerblätter

1 TL Kümmel

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle das Sauerkraut zuerst unter fließendem Wasser ab und hacke es grob durch. Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Wasche die Karotte und schneide sie in dünne Scheiben.

Ziehe die Haut von Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides in feine Würfel. Schneide die Wurst in Scheiben.

Erhitze das Pflanzenöl in einem großen Topf und brate die Zwiebel und den Knoblauch darin goldgelb an.

Füge das Sauerkraut, die Kartoffeln und die Karotte hinzu und verrühre alle Zutaten gut miteinander. Streue das Paprikapulver hinein und röste es kurz mit an.

Lösche mit der Brühe ab und füge Lorbeerblätter, Kümmel und die geräucherte Wurst hinzu. Lasse die Suppe dann bei niedriger Hitze etwa 50 Minuten köcheln.

Schmecke die Suppe danach mit Salz und Pfeffer ab und entferne die Lorbeerblätter. Serviere die Kapuśniak heiß mit frischem Brot.

