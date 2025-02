Karamell-Popcorn: süßer Superbowl-Snack

Neben all den herzhaften Snack-Klassikern, die zu einem gemütlichen Superbowl-Abend dazu gehören, darf etwas Süßes ebenfalls nicht fehlen. Ein Hit in den USA ist ein frisch zubereitetes Karamell-Popcorn. Wie das geht, erfährst du in unserem Rezept.

So gelingt das Karamell-Popcorn wie in den USA

Ob im Kino oder bei einem Filmabend in den eigenen vier Wänden, was unbedingt dazu gehört, ist ein leckeres Popcorn. Wenn du jetzt Team salzig bist, müssen wir dich leider enttäuschen, denn bei unserer Popcorn-Variante kommen dieses Mal nur die Süßmäuler auf ihre Kosten. Aus nur wenigen Zutaten bereiten wir ein Karamell-Popcorn wie in den USA zu.

Es geht doch nichts über den Duft von frisch gemachtem Popcorn. Steht diese Leckerei öfter bei dir auf dem Snacktisch, dann lohnt sich eventuell die Anschaffung einer Popcornmaschine 🛒. Zwar kannst du die süße (oder salzige) Nascherei auch in einem Topf zubereiten, allerdings ist hier die Gefahr größer, dass auch mal was anbrennt. Mit einer Popcornmaschine kann dies nicht passieren.

Die Zubereitung des Karamell-Popcorns besteht aus zwei Schritten. Zuerst machst du in einem Topf mit etwas neutralem Pflanzenöl und ohne weitere Gewürze das Popcorn. Danach ist die Karamellsoße an der Reihe. Dafür brauchst du Butter, Zucker, etwas Wasser und eine Prise Salz. Verrühre alle Zutaten in einem Topf miteinander, bis eine karamellige Masse entsteht. Diese gießt du über das Popcorn und verrührst alles gut miteinander. Danach geht es für das Popcorn auf ein Backblech zum abkühlen. Fange also vor dem Superbowl-Event rechtzeitig an, damit der süße Snack pünktlich fertig ist. Er schmeckt aber auch an anderen Tagen genauso lecker.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot

Wie wäre es noch mit einer zweiten Sorte Popcorn? Ein selbst gemachtes Knoblauch-Popcorn aus dem Airfryer passt ebenfalls als Snack zum Superbowl-Abend. Oder Käse-Fan? Dann ist unser Parmesan-Popcorn perfekt für dich. Magst du es scharf, darfst du dieses Wasabi-Popcorn nicht verpassen.

Karamell-Popcorn Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Pflanzenöl

100 g Popcornmais

200 g Zucker

100 g Butter

2 EL Wasser

1 TL Salz

1 Prise Zimt Zubereitung Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Erhitze das Öl in einem großen Topf und fülle den Mais hinein. Lege den Deckel auf den Topf und lass den Mai bei mittlerer Hitze aufploppen. Schüttle den Topf währenddessen gelegentlich, damit nichts anbrennt und nimm ihn vom Herd, sobald der Mais nicht mehr ploppt.

Vermenge Zucker, Butter, Wasser und Salz in einem separaten Topf miteinander. Erhitze die Mischung unter ständigem Rühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat und ein goldbraunes Karamell entsteht. Mische die Prise Zimt unter.

Fülle das Popcorn in eine Schüssel und gieße das heiße Karamell darüber. Rühre alles gut um, damit sich das Karamell gut verteilen kann.

Verteile das Popcorn gleichmäßig auf dem mit Backpapier ausgelegtem Backblech und lasse es dort erst gut auskühlen, bevor du es servierst.

