Karamellisierte Bananen mit Joghurt: exotisch-süße Versuchung

Eigentlich habe ich immer Bananen zu Hause. Wenn ich sie nicht als Snack zur Arbeit mitnehme, landen sie in 99 Prozent der Fälle in meinem Frühstück. Ganz gleich, ob in Scheibchen auf dem Porridge oder als süße Zugabe zum Früchte-Smoothie. Als ich mich neulich mit einer Freundin unterhielt und wir uns über Frühstücksideen austauschten, erzählte sie mir von diesem Rezept für karamellisierte Bananen.

Frühstücksrezept für karamellisierte Bananen mit Joghurt: süß, cremig und lecker

Obwohl die Idee, die Bananen einfach mit etwas Zimt und Agavendicksaft in der Pfanne zu braten, recht simpel ist, ertappe ich mich doch oft dabei, in der Hektik des Alltags zu routinierten Rezepten und Gerichten zu greifen. Schnell kann es dann recht öde auf dem Frühstückstisch werden. Dieser morgendliche Leckerhappen bringt Abwechslung!

Unser Rezept für karamellisierte Bananen mit Joghurt ist so schnell und einfach zubereitet, dass es ab sofort keine Ausrede mehr gibt, das Frühstück ausfallen zu lassen. Es kommt mit einer Handvoll Zutaten aus und ist in wenigen Minuten fertig. Perfekt, wenn du morgens nicht viel Zeit hast oder vor einem halbleeren Kühlschrank stehst. Eigentlich musst du die Banane(n) nur halbieren oder in kleine Stücke schneiden und dann mit etwas Zimt und der Süße deiner Wahl in der Pfanne kurz anbraten. Danach kannst du die noch warmen Bananen auf den Joghurt geben und zusätzlich mit deinem liebsten Müsli und einem Klecks Nussmus toppen.

Karamellisierte Bananen mit Joghurt Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1-2 Bananen

1 TL Kokosöl zum Braten

1 TL Zimt

1-2 EL Ahornsirup oder Agavendicksaft je nach Geschmack

200 g Joghurt z. B. Kokos

Kokosraspeln zum Dekorieren

3 EL Müsli optional

1 TL Nussmuß optional Zubereitung Entferne die Schale der Banane(n) und schneide sie der Länge nach in der Mitte in zwei Hälften.

Gib etwas Kokosöl in eine vorgeheizte Pfanne, füge dann deine Bananenhälften hinzu und sautiere sie, bis sie leicht weich sind.

Füge Zimt sowie Ahornsirup oder Agavendicksaft hinzu und brate alles weitere 5 Minuten an, bis die Bananen leicht goldgebräunt aussehen.

Gib den Joghurt in eine Schüssel. Richte darauf die karamellisierten Bananen an und bestreue das Ganze mit Kokosraspeln. Optional kannst du auch noch etwas Müsli oder Nussmus dazugeben.

