Karamellisierte Zwiebel-Parmesan-Chips: So klappt der Snack-Trend aus dem Internet

Das Wochenende steht vor der Tür. Höchste Zeit, sich Gedanken um die passenden Snacks für die zwei freien Tage zu machen. Denn die gehören zu einem gelungenen Wochenende einfach dazu. Möchtest du mal etwas anderes ausprobieren als die üblichen Klassiker wie Kartoffelchips, Salzstangen und Popcorn, dann bereite doch mal karamellisierte Zwiebel-Parmesan-Chips zu. Die sind nicht ohne Grund gerade der absolute Star des Internets.

Schnelles Rezept für karamellisierte Zwiebel-Parmesan-Chips

Auf einschlägigen Social-Media-Seiten sieht man sie derzeit überall: junge Menschen, die beherzt in knusprig gebackene Zwiebelscheiben beißen. Ein neuer Foodtrend? Den musste ich natürlich einmal genauer unter die Lupe nehmen und habe sie direkt einmal nachgebacken. Was soll ich sagen? Die karamellisierten Zwiebel-Parmesan-Chips sind einfach köstlich und nicht ohne Grund so angesagt.

Für die karamellisierten Zwiebel-Parmesan-Chips brauchst du nur wenige Zutaten. Das sind: Gemüsezwiebeln, Parmesan, Paprikapulver, getrockneter Thymian und Salz. Da die Chips mit einem Dip noch besser schmecken, kommen noch die Zutaten für den Dip ebenfalls dazu.

Ziehe zunächst die Zwiebel ab und schneide sie in sehr dünne Scheiben. Reibe danach den Parmesan. Den vermengst du mit Paprikapulver, Oregano sowie etwas Salz und verteilst ihn dann gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech. Verteile nun die Zwiebelscheiben nebeneinander auf dem Käse und bestreue sie dünn mit Paprikapulver. Dann geht es für rund 15 Minuten (je nach Herd und Dicke der Zwiebeln) in den Ofen zum Backen. Wenn der Käse geschmolzen und die Chips goldbraun sind, kannst du sie herausholen und abkühlen lassen. Die Chips werden erst knusprig, wenn sie gut ausgekühlt sind.

Während die Zwiebel-Chips im Ofen backen, bereitest du den Dip zu. Vermenge dafür griechischen Joghurt mit Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft und gepresstem Knoblauch zu einer cremigen Masse und genieße ihn zusammen mit den Zwiebel-Parmesan-Chips.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hast das Trendrezept schon ausprobiert? Wenn nicht, hole es unbedingt nach. Dieser Snack passt hervorragend zu einem gemütlichen Fernsehabend und wird garantiert von nun an öfter auf deinem Speiseplan stehen. Für etwas Abwechslung sorgst du, wenn du die Chips das nächste Mal mit Pecorino statt Parmesan zubereitest und noch etwas Knoblauchpulver unter den geriebenen Käse mischst.

Noch mehr Snackideen findest du übrigens bei Leckerschmecker. Sehr lecker sind auch diese Gurken-Dill-Chips aus der Heißluftfritteuse sowie diese Süßkartoffelchips aus dem Ofen. Ein leckerer Tipp: selbst gemachte Kichererbsen-Chips.

Karamellisierte Zwiebel-Parmesan-Chips Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Zwiebel-Chips: 2 Gemüsezwiebeln

100 g Parmesan

1 TL Paprikapulver edelsüß, plus etwas mehr zu bestreuen

1 TL getrockneter Thymian optional

1 Prise Salz Für den Dip: 150 g griechischer Joghurt

1 TL Zitronensaft

1 Knoblauchzehe gepresst

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL frische Kräuter nach Wahl, zum Beispiel Petersilie und Schnittlauch Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor. Lege ein Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in etwa 2-3 Millimeter feine Ringe.

Reibe den Parmesan fein. Vermenge den geriebenen Käse mit Paprikapulver, Thymian und Salz uns streue diese Mischung gleichmäßig auf das Backblech und lege die Zwiebelscheiben nebeneinander darauf. Bestreue die Zwiebeln zusätzlich dünn mit etwas Paprikapulver.

Backe die Chips 10 bis 15 Minuten im Ofen, bis sie goldbraun sind.

Lass die Chips nach dem Backen vollständig auskühlen, damit sie knusprig werden.

Vermenge, während die Zwiebel-Chips im Ofen sind, Joghurt mit Zitronensaft, Knoblauch, Salz, Pfeffer und gehackten Kräutern zu einem cremigen Dip.

Serviere die Chips zusammen mit dem Dip.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.