Karamellisierte Zwiebel-Pasta: Wir kochen das Trendgericht nach

Kaum ist ein Internet-Foodtrend wieder am Abklingen, da bahnt sich bereits der nächste kulinarische Hit an. Nachdem wir uns in den vergangenen Monaten die Bäuche mit cremiger Dubai-Schokolade vollgefuttert haben, steht uns jetzt der Sinn nach etwas herzhaften, wie dieser karamellisierten Zwiebel-Pasta, die das Netzt gerade im Sturm erobert. Als passionierte Foodies mussten wir von der Leckerschmecker-Redaktion das Rezept ausprobiert und was sollen wir sagen? Wir sind begeistert. Sogar so sehr, dass wir dir das Rezept nicht vorenthalten möchten.

Einfaches Rezept: karamellisierte Zwiebel-Pasta

Zwiebeln sind in der Küche kaum wegzudenken. In fast jedem herzhaften Gericht spielen sie eine Rolle und doch sind sie oft eine unterschätzte Zutat. Mit der angesagten karamellisierten Zwiebel-Pasta dürfte sich das ändern. Dieses Gericht befreit die Zwiebel von ihrem Schattendasein und macht sie zum Star. Aber überzeug dich doch einfach mal selbst.

Die Zubereitung der karamellisierten Zwiebel-Pasta ist mehr als einfach. Unser Pasta-Gericht strotzt nur so vor Umami-Geschmack und ist perfekt für die schnelle Alltagsküche. Du brauchst nur Nudeln, wir haben Spaghetti gewählt, Zwiebeln, etwas Weißwein, Sahne, Parmesan, frischen Thymian, Butter, Feta nach Geschmack und Knoblauch. Aus deinem Vorratsschrank kommen noch Olivenöl, Zucker sowie Salz und Pfeffer hinzu.

Übrigens: Mit ein paar wenigen Änderungen verwandelst du die karamellisierte Zwiebel-Pasta in ein veganes Gericht. Dafür verwendest du statt der Sahne eine vegane Alternative und statt Parmesan nimmst Hefeflocken 🛒 als Ersatz. Da der Feta ohne nur eine optionale Zutat ist, kannst du den komplett weglassen.

Noch mehr Leckeres aus der Zwiebel findest du bei Leckerschmecker. Probiere neben der klassischen Zwiebelsuppe auch mal eine Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte oder eine frittierte Zwiebelblume als Snack.

500 g Zwiebeln weiß

2 Knoblauchzehen

400 g Spaghetti

Salz

50 g Butter

2 EL Olivenöl

1 TL Zucker

1 TL frische Thymianblätter

100 ml Weißwein

150 ml Sahne

100 g Parmesan gerieben

Pfeffer

Feta optional

frische Petersilie optional Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein.

Koche die Pasta in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser nach Packungsanleitung al dente. Gieße sie anschließend ab und fange dabei eine Tasse Nudelwasser auf.

Erhitze, während die Nudeln kochen, Butter und Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib die Zwiebeln hinzu und brate sie unter gelegentlichem Rühren an. Streue den Zucker darüber, damit sie karamellisieren.

Füge den Knoblauch und den Thymian hinzu, sobald die Zwiebeln braun und weich sind. Brate alles für 2 Minuten an.

Lösche die Zwiebeln mit Weißwein und Sahne ab und lass die Flüssigkeit etwas einkochen.

Gib die gekochte Pasta direkt in die Pfanne. Füge den Parmesan und nach Bedarf etwas vom Nudelwasser hinzu für eine cremige Soße. Würze mit Salz und Pfeffer.

Richte die karamellisierte Zwiebelpasta auf Tellern an und bestreue sie mit zerbröseltem Feta und frischer Petersilie. Notizen Tipp: Statt mit Weißwein kannst du die Zwiebeln auch mit Gemüsebrühe ablöschen. Magst du die Pasta gern würzig, streue ein paar Chiliflocken mit in die Soße.

