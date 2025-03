Wir lieben diesen Karotten-Linsen-Aufstrich

Selbstgemachte Brotaufstriche sind bei uns in der Redaktion momentan ein absoluter Hit. Sie sind meist einfach zubereitet und werten selbst den eiligsten Frühstückstisch auf. Dieser Karotten-Linsen-Aufstrich macht eine besonders gute Figur: Er fällt durch seine schöne orange Farbe auf und schmeckt süßlich-cremig. Unschlagbar!

Rezept für Karotten-Linsen-Aufstrich

Gemüse essen ist wichtig. Laut der Deutschen Ernährungsgesellschaft sollen wir täglich fünf Portionen essen – das entspricht 550 Gramm. Das kann viel erscheinen. Umso besser, wenn es Gerichte gibt, die quasi heimlich Gemüse in deinen Tagesplan schieben. Dieser Karotten-Linsen-Aufstrich ist so einer. Er versorgt dich mit Vitaminen, Ballaststoffen und dank der Linsen auch mit Proteinen. Besonders als Brotaufstrich am Morgen ist er wirklich hervorragend.

Für seine Zubereitung brauchst du rote Linsen, Karotten, eine Knoblauchzehe und ein Stück Zwiebel. Koche alles in einem Topf weich. Lass das Ganze etwas abkühlen und püriere es mit etwas Olivenöl, Salz, Cayennepfeffer und Zitronensaft zu einer feinen Paste. Wenn du magst, kannst du außerdem Feta für ein wenig mehr Würze hinzufügen.

Hast du dich schon mal gefragt, ob es eigentlich einen Unterschied zwischen Möhren und Karotten gibt? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort. Hier erfährst du auch, wie du Möhren am besten einfrieren kannst und kannst weitere, leckere Sorten von Wurzelgemüse kennenlernen.

Das war es auch schon, fertig ist dein Karotten-Linsen-Aufstrich. Cremig, köstlich und mit wunderschöner Farbe. Der macht sich nicht nur zum Frühstück aufs Brot sehr gut. Auch Gemüsestücks schmecken mit ihm noch besser, Chips und Cracker ebenfalls. So einfach ist es, etwas mehr Gemüse in deinen Ernährungsplan zu integrieren!

