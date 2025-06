Karotten-Omelett: einfach, lecker und voller Geschmack

Ein Karotten-Omelett ist mehr als nur eine schnelle Mahlzeit. Es bringt Farbe auf deinen Teller, steckt voller guter Inhaltsstoffe und schmeckt so richtig gut. Dieses Rezept eignet sich ideal für ein leichtes Frühstück, ein schnelles Mittagessen oder auch ein unkompliziertes Abendessen. Es ist einfach zuzubereiten, aber keineswegs langweilig.

Karotten-Omelett: einfaches Frühstücksrezept

Omeletts haben bei vielen einen festen Platz auf dem Speiseplan. Besonders in ländlichen Regionen sind sie ein Klassiker, da es mit einfachen Zutaten zubereitet werden kann, die fast immer im Haushalt vorrätig sind.

In dieser Variante verfeinern wir die Eierspeise mit Karotten, Schinken und frischer Minze. Die Zubereitung ist dabei mehr als einfach. Wir schälen die Karotten und geben sie in einen Zerkleinerer. Alternativ kannst du sie auch sehr fein schneiden. Dann verquirlen wir Eier und würzen sie mit Salz und Pfeffer. Nun erhitzen wir etwas Öl in einer Pfanne und dünsten die Möhren darin an. Danach gießen wir die Eier drüber und lassen sie stocken. Das Karotten-Omelett servieren wir zum Schluss mit gehackter Minze und nach Wahl noch mit einigen Schinkenscheiben. Das war es auch schon. Leichter geht es kaum, oder?

Das Karotten-Omelett ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. In den Möhren steckt Beta-Carotin, das dein Körper in Vitamin A umwandelt. Zusammen mit den Proteinen aus den Eiern ergibt sich ein vollwertiges Gericht, das lange satt macht und dich mit Energie versorgt.

Probiere es doch einfach mal selbst aus und lass dich von diesem unkomplizierten Gericht überraschen!

Omeletts sind herrlich vielseitig. Wie wäre es mit einer Variante mit Zucchini und Ziegenkäse oder einem Brennnessel-Omelett? Ein absoluter Genuss ist auch das süße Erdbeer-Omelett.

Karotten-Omelett Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Karotten

6 Eier

Salz und Pfeffer

5 Minzstiele

4 El Öl

50 g Schinken in Scheiben, optional Zubereitung Schäle die Karotten und schneide sie in grobe Stücke. Gib sie dann in einen Zerkleinerer 🛒 oder hacke sie mit einem Messer fein.

Verquirle die Eier und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Schneide die Minze klein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste die Karotten 8 Minuten darin an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gieße dann die Eier drüber und lass sie leicht stocken.

Schiebe sie mit einem Spaten oder Löffel mehrmals von Rand in die Mitte.

Setze einen Deckel auf die Pfanne und lass das Karotten-Omelett weitere 3 Minuten stocken.

Serviere das Omelett mit der gehackten Minze und dem Schinken.

