Kartoffeln, mal anders: knusprige Kartoffel-Brötchen zum Frühstück

Sie ist weder Gemüse noch Obst und trotzdem ist sie von unserem Speiseplan nicht wegzudenken – die Kartoffel. Ein Grund dafür ist wohl ihre Vielseitigkeit. So wird sie nicht nur als Beilage zu verschiedenen Gerichten gereicht, sondern kann als Zutat für unzählige Gerichte verwendet werden. Für Kartoffel-Brötchen zum Beispiel.

Kartoffel-Brötchen: Applaus für die vielseitige Knolle

Was gibt es Besseres als frische Brötchen zum Frühstück? Allerdings nicht gekauft vom Bäcker, sondern knusprig und duftend selbst gebacken aus dem eigenen Ofen. So wie diese einfachen Kartoffel-Brötchen.

Frische Brötchen sind immer ein Highlight auf dem Frühstückstisch, vor allem, wenn sie noch leicht warm serviert werden. Hast du Lust, zum Sonntagsfrühstück in ein selbst gebackenes Brötchen zu beißen, sind Kartoffel-Brötchen ideal. Sie haben eine kurze Gehzeit und können auch noch kurz vor dem Frühstück gebacken werden. Zudem sind sie perfekt, wenn du Kartoffeln vom Vortag übrig hast und nicht weißt, was du mit den Resten anstellen sollst. Du kannst sie einfach klein stampfen und mit in den Teig geben. Mit frisch gekochten Kartoffeln funktioniert das ebenfalls.

Zwar spielt die Kartoffel in den Brötchen als Zutat eindeutig die Hauptrolle, ganz auf Mehl verzichten kann man trotzdem nicht. Zur Kartoffelmasse kommt die gleiche Menge Mehl hinzu. Außerdem benötigst du noch etwas frische Hefe, Salz, Wasser und Zucker für die Brötchen.

Damit sie beim Backen richtig schön kross werden, gibt es einen kleinen Trick: Du stellst einfach eine Schale mit etwas Wasser mit in den Ofen. Während des Backens verdampft es und sorgt dafür, dass die Brötchen eine schöne Kruste bekommen.

Brötchen backen ist gar nicht schwer und weniger aufwendig als vermutet. Möchtest du ab jetzt öfter mit frisch duftenden Brötchen aus dem Ofen in den Tag starten, gibt es bei Leckerschmecker noch weitere Rezepte für schnelle Brötchen. Wie wäre es mit süßen Milchbrötchen oder Kümmelbrötchen wie vom Bäcker, die in nur 35 Minuten fertig sind? Wer es morgens am liebsten süß mag, der sollte sich auf keinen Fall diese selbst gebackenen Franzbrötchen entgehen lassen. Wir wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken.