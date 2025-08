Schnelle Kartoffelküche: Kartoffel-Pfannkuchen mit Knoblauch-Dip

Schäle und wasche die Kartoffeln. Schneide sie anschließend in kleine Würfel. Wasche die Petersilie und hacke sie fein.

Gib die Kartoffeln zusammen mit Milch, Öl und den Eiern in einen Mixer und püriere alles gut durch.

Fülle die Masse in eine Schüssel, gib das Mehl dazu und verrühre alles gut miteinander. Mische danach die gehackte Petersilie unter den Pfannkuchenteig.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und backe den Teig portionsweise darin aus.

Rühre für den Dip Schmand und Milch in einer Schüssel glatt. Würze mit Salz und Pfeffer.

