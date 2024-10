Kartoffel-Pie: Herzhaftes aus der US-amerikanischen Küche

Mische das Mehl und die Trockenhefe in einer großen Schüssel. Gib Zucker, Salz, das Ei und die lauwarme Milch hinzu. Knete alles gut durch und arbeite die weiche Butter in den Teig ein, bis er geschmeidig ist. Lass den Teig zugedeckt an einem warmen Ort etwa 1 Stunde ruhen, bis er sich verdoppelt hat.