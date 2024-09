Kartoffel-Thunfisch-Salat: Probiere diese leckere Kombi

Ob als Mittagessen oder Beilage, dieser Kartoffel-Thunfisch-Salat ist schnell gemacht und zaubert dir mediterrane Aromen auf den Tisch. Alle, die die erdige Knolle lieben, müssen diese Variante des Kartoffelsalates einfach probieren. Wie er zubereitet wird, verraten wir dir hier.

Schnell und einfach: Kartoffel-Thunfisch-Salat

Kartoffelsalat sind in vielen Länderküchen zu Hause. Es gibt sie in so vielen unterschiedlichen Varianten, dass man mit dem Zählen gar nicht mehr hinterherkommt. Einer davon: der Kartoffel-Thunfisch-Salat, dessen Zubereitung kinderleicht ist und auch Kochneulingen gelingt.

Koche zuerst die Kartoffeln in Salzwasser gar. Für die Zubereitung unseres Kartoffel-Thunfisch-Salats sind besonders gut Babykartoffeln geeignet. Die sind sind nicht nur schneller gar, sondern können auch oft mit Schale gegessen werden. So brauchst du sie nicht zu schälen und sparst jede Menge Zeit.

Auch die Bohnen kochst du in Salzwasser. Schneide aber vorher die Endstücke ab und schneide sie klein. Während Bohnen und Kartoffeln auf dem Herd sind, schneidest du eine Zwiebel in Ringe, wäschst und hackst Petersilie und lässt den Thunfisch abtropfen. Auch um das Dressing kannst du dich kümmern. Das besteht aus Zitronensaft, Olivenöl, Honig, Salz und Pfeffer. Vermenge einfach alle Zutaten miteinander.

Sind die Kartoffeln und die Bohnen gar, gießt du jeweils das Wasser ab und lässt sie etwas abkühlen. Danach vermengst du Bohnen und Kartoffeln in einer Schale, fügst die Zwiebel, den Thunfisch und die Petersilie hinzu. Zum Schluss gießt du das Dressing über den Salat und würzt mit Salz und Pfeffer. Du kannst den Salat direkt noch leicht lauwarm genießen oder ihn im Kühlschrank durchziehen und dann kalt essen.

Kartoffelliebhaber aufgepasst! Noch mehr leckere Kartoffelsalat-Rezepte gibt es bei Leckerschmecker. Stöbere durch unsere Auswahl und probiere dich durch die verschiedenen Kreationen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Pesto-Kartoffelsalat? Oder einem Kartoffelsalat mit Hering? Für internationalen Schmaus ist der schwedische Kartoffelsalat ohne Mayo ein Tipp.