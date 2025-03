Kartoffel-Thunfisch-Salat: Probiere diese leckere Kombi

Ob als Mittagessen oder Beilage, dieser Kartoffel-Thunfisch-Salat ist schnell gemacht und zaubert dir mediterrane Aromen auf den Tisch. Alle, die die erdige Knolle lieben, müssen diese Variante des Kartoffelsalates einfach probieren. Wie er zubereitet wird, verraten wir dir hier.

Schnell und einfach: Kartoffel-Thunfisch-Salat

Kartoffelsalat sind in vielen Länderküchen zu Hause. Es gibt sie in so vielen unterschiedlichen Varianten, dass man mit dem Zählen gar nicht mehr hinterherkommt. Einer davon: der Kartoffel-Thunfisch-Salat, dessen Zubereitung kinderleicht ist und auch Kochneulingen gelingt.

Koche zuerst die Kartoffeln in Salzwasser gar. Für die Zubereitung unseres Kartoffel-Thunfisch-Salats sind besonders gut Babykartoffeln geeignet. Die sind sind nicht nur schneller gar, sondern können auch oft mit Schale gegessen werden. So brauchst du sie nicht zu schälen und sparst jede Menge Zeit.

Auch die Bohnen kochst du in Salzwasser. Schneide aber vorher die Endstücke ab und schneide sie klein. Während Bohnen und Kartoffeln auf dem Herd sind, schneidest du eine Zwiebel in Ringe, wäschst und hackst Petersilie und lässt den Thunfisch abtropfen. Auch um das Dressing kannst du dich kümmern. Das besteht aus Zitronensaft, Olivenöl, Honig, Salz und Pfeffer. Vermenge einfach alle Zutaten miteinander und verrühre sie gut. Ganz leicht geht das mit einen Dressing-Shaker 🛒.

Sind die Kartoffeln und die Bohnen gar, gießt du jeweils das Wasser ab und lässt sie etwas abkühlen. Danach vermengst du Bohnen und Kartoffeln in einer Schale, fügst die Zwiebel, den Thunfisch und die Petersilie hinzu. Zum Schluss gießt du das Dressing über den Salat und würzt mit Salz und Pfeffer. Du kannst den Salat direkt noch leicht lauwarm genießen oder ihn im Kühlschrank durchziehen und dann kalt essen.

Kartoffel-Thunfisch-Salat Judith 4.13 ( 88 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg kleine, festkochende Kartoffeln

300 g grüne Stangenbohnen

1 rote Zwiebel

1 Bio-Zitrone

5 Stiele Petersilie

1 Dose Thunfisch in Saft

4 EL Olivenöl

1/2 TL Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Setze einen Topf mit Wasser auf und koche die Kartoffeln mit Schale darin gar.

Wasche die Bohnen, entferne die Enden, schneide sie in Stücke und koche sie in Salzwasser bissfest.

Pelle die Zwiebel und schneide sie in Ringe. Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Wasche die Petersilie, tupfe sie trocken und hacke sie klein.

Lass den Thunfisch abtropfen.

Wenn die Kartoffeln und die Bohnen gar sind, gieße das Wasser ab und lass sie abkühlen.

Vermenge in der Zwischenzeit den Zitronensaft mit der Schale, dem Olivenöl, Honig sowie Salz und Pfeffer zu einem Dressing.

Teile die Kartoffeln einmal in der Mitte und gib sie zusammen mit den Bohnen in eine große Schüssel. Füge die Zwiebel und den Thunfisch hinzu und vermenge alles gut mit dem Dressing. Streue zum Schluss die gehackte Petersilie darüber und schmecke noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

