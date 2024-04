Kartoffel-Fans aufgepasst: Kartoffeln Romanoff versprechen cremigen Genuss

Eine Mischung aus Kartoffelgratin und Ofenkartoffeln steckt hinter dem Gericht Kartoffeln Romanoff. Diese bei uns weniger bekannte Spezialität ist vor allen in Steakhäusern eine beliebte Beilage zu Steak, Fisch und Co. Zubereitet werden die Kartoffeln in einer Auflaufform geraspelt, mit viel Käse und einer Soße aus saurer Sahne.

Kartoffeln Romanoff: mehr als eine Beilage zu Steak und Co.

Kartoffeln Romanoff sind eine Art Kartoffelgratin, aber doch ganz anders. Statt Kartoffelscheiben bestehen sie aus Kartoffelraspeln und einer sehr cremigen Soße aus saurer Sahne und Käse. Die Zubereitung dieses Gerichts erfordert etwas Planung und Zeit. Die Kartoffeln werden nämlich bereits am Vortag im Ganzen im Ofen gebacken und müssen über Nacht kaltgestellt werden. Der Grund: Beim Reiben fallen diese kalten Kartoffeln nicht in sich zusammen und die Raspeln bleiben schön fluffig.

Nachdem du die Kartoffeln gebacken und gekühlt hast, raspelst du sie fein. Die Raspeln kommen in eine Auflaufform. Dazu kommen sehr fein geschnittene Schalotten, die für einen intensiveren Geschmack sorgen. Zum Schluss gießt du die Soße, die aus geriebenem Käse und saurer Sahne besteht über die Kartoffeln und backst alles für eine halbe Stunde im Ofen. Wenn der Käse goldbraun wird, sind die Kartoffeln Romanoff fertig. Welchen Käse du verwendest, bleibt dir überlassen. Mit Gouda oder einem Cheddar kannst du aber nichts falsch machen.

Im Steakhaus werden sie als Beilage zu Fisch, Steak oder anderen deftigen Gerichten serviert. Du kannst sie aber auch mit einem Salat, mit Gemüse wie Brokkoli oder mit einem Gemüseschnitzel genießen. Planst du ein BBQ, sollte dieses Kartoffelgericht auf keinen Fall fehlen.

Kartoffeln sind vielseitig. Sie schmecken nicht nur als Beilage zu Fleisch und Gemüse, aus ihnen lassen sich jede Menge leckere Gerichte zaubern. Kartoffeln Romanoff sind da nur ein Beispiel für die Wandlungsfähigkeit der Knollen. Suchst du weitere Ideen für Kartoffelrezepte, kannst du dich bei Leckerschmecker inspirieren lassen. Auch als Bratkartoffel-Auflauf, als Schichtkartoffeln oder als gebackenes Kartoffelpüree schmecken sie. Viel Spaß beim Stöbern und Nachkochen.