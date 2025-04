Kartoffelpuffer mit Lachs und Kräuterquark: ein echter Klassiker

Kartoffelpuffer erinnern mich wie kaum ein anderes Gericht an meinen Papa. Er liebt die Röstis aus geriebenen Erdäpfeln abgöttisch, und vor allem auf Jahr- und Weihnachtsmärkten sind sie bei ihm, aber auch beim Rest der Familie, eine beliebte Wahl. Wieso aber auf das nächste Volksfest warten, wenn man sich den Leckerbissen auch mit wenig Aufwand zu Hause zubereiten kann? Heute zeige ich dir, wie du Kartoffelpuffer mit Lachs zaubern kannst.

Rezept für Kartoffelpuffer mit Lachs aus der Pfanne oder dem Airfryer

Als Kind liebte ich vor allem die süße Variante der Rösti mit Apfelmus, Zimt und Zucker. Je älter ich wurde, desto mehr lernte ich herzhafte Zubereitungsmöglichkeiten schätzen. Ein echter Klassiker sind Kartoffelpuffer mit Lachs und Quark. Die schmecken schon morgens, vorausgesetzt, man speist zum Frühstück gern etwas deftiger. Andernfalls sind die Puffer ein leckeres Mittag- oder Abendessen.

Übrigens: Traditionell brät man Kartoffelpuffer in der Pfanne, und zwar in ordentlich Öl oder Butterschmalz. Es ist aber auch möglich, sie mit Hilfe einer Heißluftfritteuse zuzubereiten. Der klare Vorteil: Man spart an der Öl- oder Fettmenge, mit der die Rösti normalerweise in der Pfanne frittiert werden.

Gut, Kartoffelpuffer mit Lachs und Quark stehen nicht mal eben in 20 Minuten auf dem Tisch. Aber die investierte Zeit lohnt sich, die Puffer sind ein knuspriger Genuss, der dank Räucherlachs maritime Gefühle auf dem Teller bringt. Dazu ein Klecks Kräuterquark, denn der verleiht dem Gericht eine herrlich frische Note. Selbst, wenn du die Rösti in der Pfanne brätst, schmecken sie dadurch leicht und lecker statt deftig und mächtig.

Tipp: Möchtest du etwas Zeit sparen, greife für die Zubereitung auf Kartoffeln vom Vortag zurück. So werden die Kartoffelpuffer mit Lachs und Quark zur köstlichen Resteverwertung.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Na, hat dich die Liebe zum Jahrmarktklassiker gepackt? Dann probiere mehr unserer Ideen, die das Traditionsgericht neu interpretieren. Wie wäre es mit Kartoffel-Feta-Puffern oder Zucchini-Kartoffelpuffern? Diese irischen Kartoffelpuffer sind ebenfalls unwiderstehlich. Frag doch mal unseren Koch-Bot, welche Ideen er noch hat!

Kartoffelpuffer mit Lachs Franziska 3.67 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln

3 Zwiebeln

2 Eier

100 g Mehl

Salz und Pfeffer

Muskatnuss frisch gerieben

4 EL Butterschmalz

4 Zweige Estragon

500 g Magerquark

1 Zitrone

400 g Räucherlachs Zubereitung Wasche die Kartoffeln, koche sie in einem großen Topf Wasser gar und gieße sie ab. Pelle und reibe sie.

Ziehe 2 Zwiebeln ab und reibe sie ebenfalls. Vermenge sie mit der Kartoffelmasse.

Schlage die Eier dazu, streue das Mehl darüber und vermenge alles. Würze die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Forme aus der Masse Puffer und backe sie in Butterschmalz in einer Pfanne beidseitig knusprig. Alternativ kannst du sie auch in einer Heißluftfritteuse 🛒 backen (bei 180 °C für ca. 15 Minuten).

Ziehe für den Quark die 3. Zwiebel ab und hacke sie fein. Hacke den Estragon und verrühre Zwiebel, Estragon und Quark miteinander.

Presse die Zitrone aus und schmecke den Quark mit dem Saft, Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Puffer mit dem Quark und dem Lachs.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.