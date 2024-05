Kartoffelsalat mit Bacon: leckere Beilage fürs Grillfest

Auch, wenn es gerade kalt draußen ist: Die Grillsaison steht in den Startlöchern. Da ist das kalte Wetter perfekt, um schon mal das eine oder andere Rezept zu perfektionieren, bevor es dann wirklich los geht. Dieser Kartoffelsalat mit Bacon ist ein solches Rezept, und glaube mir, du wirst gar nicht genug davon bekommen können.

Rezept für Kartoffelsalat mit Bacon

Das Rezept für Kartoffelsalat mit Bacon stammt aus dem Buch „Cook Across America“ von Gabriele Frankemölle und Petrina Engelke. Erste betreibt seit nunmehr 26 Jahren einen amerikanischen Foodblog und ist ein großer Fan der US-amerikanischen Küche. 2023 erfüllten sich die beiden Frauen einen Lebenstraum und fuhren die weltbekannte Route 66 von Chicago nach Los Angeles herunter. Auf dem Weg sammelten sie zahlreiche Rezepte aus den durchfahrenen Bundesstaaten. Daraus entstand ein Kochbuch, das einer Liebeserklärung an die Vereinigten Staaten gleicht. Neben 66 Rezepten entlang der berüchtigten Straße kommen Menschen aus allen möglichen Bereichen der Food-Branche zu Wort, vom Hot-Dog-Laden-Besitzer bis zur indigenen Köchin.

Eines unserer absoluten Highlight aus dem Kochbuch ist dieser Kartoffelsalat mit Bacon, der in den Staaten als „BLT Potato Salad“ bekannt ist. BLT, das steht für Bacon, Lettuce, Tomato, also Speck, Salat und Tomaten, und ist eigentlich eine beliebte Kombi für Sandwiches. Hier jedoch werden die Zutaten mit Kartoffeln und einer cremigen Soße zu einem Salat gemischt, der innerhalb von einer Stunde essfertig auf dem Grillbuffet steht.

Neben dem Kartoffelsalat mit Bacon umfasst Frankemöllers und Engelkes Buch klassische US-Rezepte wie Apple Pie und den Breakfast Burrito, aber auch in Deutschland weniger bekannte Gerichte. Dabei war es Frankemölle wichtig, diese so anzupassen, dass die Zutaten dafür in jedem deutschen Supermarkt käuflich sind. So ist der BLT Potato Salad ein Gericht, das mit alltäglichen deutschen Lebensmitteln den Geschmack der USA auf den Teller bringt.

Weitere Klassiker der US-amerikanischen Küche findest du bei Leckerschmecker. Wir lieben besonders dieses Tuna Melt Sandwich, denn es ist herrlich käsig. Chocolate Crinkle Cookies sind saftige Schokoladenkekse. Falls es etwas gesünder sein soll, probiere doch einen Waldorfsalat.

Kartoffelsalat mit Bacon Gabriele Frankemölle keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Drillinge kleine, festkochende Kartoffeln

Salz

150 g Sauerrahm

100 g Mayonnaise

1-2 EL Weißweinessig

1 Prise Zucker

100 g Bacon

frisch gemahlener weißer Pfeffer

200 g Kirschtomaten

50 g Rucola

2 EL Schnittlauch Zubereitung Brause die Kartoffeln ab und koche sie in einem ausreichend großen Topf in kräftig gesalzenem Wasser (etwa 15-20 Minuten). Gieße sie ab und lass sie ausdampfen.

Verrühre in der Zwischenzeit Sauerrahm, Mayo, Essig und Zucker miteinander.

Brate den Bacon in einer Pfanne ohne Öl knusprig und lass ihn auf einem Küchenpapier abtropfen.

Halbiere oder viertele die Kartoffeln je nach Größe mundgerecht und gib sie in eine Schüssel. Salze und pfeffere sie leicht. Gib das Dressing hinzu und krümele den Speck darauf. Halbiere die Kirschtomaten und gib sie und den Rucola hinzu. Vermische alles miteinander und lass es für mindestens 15 Minuten ziehen. Bestreue den Salat vor dem Servieren mit Schnittlauch.