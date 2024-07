Dieser Salat mit Zucchini darf beim Grillen nicht fehlen

Ein Grillabend ist nur so gut wie die Salate, die dabei serviert werden. Was ist dein Favorit? Ich persönlich liebe Kartoffelsalat, aber manchmal habe ich einfach keine Lust auf die Varianten mit Joghurt oder Mayonnaise. Bisher war Kartoffelsalat mit Pesto daher immer mein bevorzugter Salat, zumindest bis ich diesen hier entdeckt habe. Kartoffelsalat mit gegrillter Zucchini, angemacht mit einem fabelhasten Dressing. Glaub mir, der ist so gut, du wirst kaum noch etwas anderes essen.

Kartoffelsalat mit gegrillter Zucchini: die beste Grillbeilage der Welt

Während der andauernden Grillsaison wird bei vielen mindestens ein Mal die Woche der Grill befeuert und gemeinsam mit Freunden und Freundinnen im Garten oder Park gegrillt. Klar, dass neben leckerem Grillgut auch kreative Beilagen nicht fehlen dürfen. Dieser Kartoffelsalat mit gegrillter Zucchini ist eine von diesen. Er ist Salat und Sättigungsbeilage in Einem und kombiniert rauchige Zucchini mit knackigen Kartoffeln.

Um dem Kartoffelsalat mit gegrillter Zucchini eine schöne Textur zu geben, solltest du neue Bio-Kartoffeln verwenden. Am besten suchst du eine kleine Sorte aus. Diese bürstest du ab, bis sie sauber sind und kochst sie dann mit Schale. Sind sie gar, lässt du sie auskühlen. Jetzt wird es etwas unorthodox: Du schneidest die Kartoffeln nicht in Stücke, sondern zerdrückst sie und zupfst sie dann auseinander.

Während die Kartoffeln auskühlen, kannst du die Zucchini grillen. Am besten legst du sie einfach im Ganzen auf den Grill und wendest sie, bis sie weich sind. Dann schneidest du sie in Schieben. So bekommt der Sommerkürbis ein angenehm rauchiges Aroma, das perfekt zu anderem Grillgut passt.

Ein Salat steht und fällt mit seinem Dressing und dieser Kartoffelsalat mit gegrillter Zucchini strotzt nur so vor Geschmack. Sein Dressing besteht aus rohen Zwiebeln, Dill, gehackten Kapern, Zitrone und Öl. Somit hat es ein wunderbar frisches Aroma und eignet sich auch zu fettigerem Grillgut, da es dieses ausbalanciert. Glaub mir, wenn ich sage: Besser geht es kaum! Und wenn du mir nicht glaubst: Überzeuge dich selbst!

Neben diesem Kartoffelsalat gibt es noch einige, die ich besonders zum Grillen mag. Der griechische Kartoffelsalat mit Feta und Oliven ist besonders würzig. Mediterraner Kartoffelsalat ist leicht und lecker. Und besonders frisch und knackig ist der Kartoffelsalat mit Erbsen und Radieschen.