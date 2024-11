Kasnudeln mit Kartoffel-Quark-Füllung: Klassiker aus Österreich

Wir sind im Urlaub! Zumindest im kulinarischen Urlaub, denn in diesem Sommer schlemmen wir uns dank internationaler Rezepte in nahe und ferne Länder dieser Erde. Heute machen wir Halt in Österreich und genießen selbst gemachte Kasnudeln mit Kartoffelfüllung. Da solltest du unbedingt auch mal einen Stopp einlegen und probieren!

Rezept für Kärntner Kasnudeln mit Kartoffel-Quark-Füllung

Dank Kasnudeln mit Kartoffelfüllung kochst du dir einen echten Klassiker aus Kärnten in Österreich. Dabei handelt es sich um gefüllten Nudelteig, vergleichbar etwa mit Maultaschen oder Dumplings. Allerdings wird die österreichische Variante unter anderem mit Quark und Minze befüllt, was sie zu einer frischen Mahlzeit macht, die perfekt zum Sommer passt.

Was am Ende auf dem Teller landet, sieht zwar simpel aus, schmeckt aber wirklich unfassbar lecker. Ich habe Kasnudeln das erste Mal im Urlaub probiert und war sofort hin und weg. Nach einem Wandertag auf der Gerlitzen, einem Berg am Ossiacher See, kehrten wir am Abend im Restaurant auf unserem Campingplatz ein. Wir erwarteten solide, aber keine besondere Küche, und wurden schon beim ersten Blick in die Karte eines Besseren belehrt. Ich entschied mich für die Kasnudeln und bereute diese Entscheidung keine Sekunde.

Die Kasnudeln waren mit einer Kartoffel-Quarkmasse mit Minze gefüllt und wurden, wie üblich, lediglich mit zerlassener Butter und Schnittlauch bestreut gereicht. Dazu gab es einen frischen Salat, und mehr braucht es für diese Spezialität auch nicht. Ich zeige dir heute, wie du sie zu Hause nachkochen kannst.

Und wenn dir die österreichische Küche genauso gut gefällt wie mir, dann solltest du als Nächstes auch mal Spinatknödel mit Bergkäse oder Schinkenfleckerl probieren. Als Nachtisch gibt’s dann Zwetschgenknödel mit Vanille-Schmand. Oh, kann ein kulinarischer Urlaub schön sein!