Kasnudeln mit Kartoffel-Quark-Füllung: Klassiker aus Österreich

Wir sind im Urlaub! Zumindest im kulinarischen Urlaub, denn in diesem Sommer schlemmen wir uns dank internationaler Rezepte in nahe und ferne Länder dieser Erde. Heute machen wir Halt in Österreich und genießen selbst gemachte Kasnudeln mit Kartoffelfüllung. Da solltest du unbedingt auch mal einen Stopp einlegen und probieren!

Rezept für Kärntner Kasnudeln mit Kartoffel-Quark-Füllung

Dank Kasnudeln mit Kartoffelfüllung kochst du dir einen echten Klassiker aus Kärnten in Österreich. Dabei handelt es sich um gefüllten Nudelteig, vergleichbar etwa mit Maultaschen oder Dumplings. Allerdings wird die österreichische Variante unter anderem mit Quark und Minze befüllt, was sie zu einer frischen Mahlzeit macht, die perfekt zum Sommer passt.

Was am Ende auf dem Teller landet, sieht zwar simpel aus, schmeckt aber wirklich unfassbar lecker. Ich habe Kasnudeln das erste Mal im Urlaub probiert und war sofort hin und weg. Nach einem Wandertag auf der Gerlitzen, einem Berg am Ossiacher See, kehrten wir am Abend im Restaurant auf unserem Campingplatz ein. Wir erwarteten solide, aber keine besondere Küche, und wurden schon beim ersten Blick in die Karte eines Besseren belehrt. Ich entschied mich für die Kasnudeln und bereute diese Entscheidung keine Sekunde.

Die Kasnudeln waren mit einer Kartoffel-Quarkmasse mit Minze gefüllt und wurden, wie üblich, lediglich mit zerlassener Butter und Schnittlauch bestreut gereicht. Dazu gab es einen frischen Salat, und mehr braucht es für diese Spezialität auch nicht. Ich zeige dir heute, wie du sie zu Hause nachkochen kannst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und wenn dir die österreichische Küche genauso gut gefällt wie mir, dann solltest du als Nächstes auch mal Spinatknödel mit Bergkäse oder Schinkenfleckerl probieren. Als Nachtisch gibt’s dann Zwetschgenknödel mit Vanille-Schmand. Oh, kann ein kulinarischer Urlaub schön sein!

Kasnudeln mit Kasnudeln mit Kartoffel-Quark-Füllung Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 500 g Mehl

1 TL Salz

3 EL Öl

250 ml Wasser lauwarm Für die Füllung: 250 g Kartoffeln mehligkochend

500 g Quark

1 Zwiebel

20 g Minze frisch

Salz und Pfeffer Außerdem: Öl für die Pfanne

Butter zum Servieren

Schnittlauch frisch, zum Servieren Zubereitung Verknete alle Zutaten für den Teig und lass diesen an einem warmen Ort 30 Minuten zugedeckt ruhen.

Schäle derweil die Kartoffeln, schneide sie klein und koche sie in Salzwasser gar.

Presse den Quark in einem sauberen Geschirrtuch aus und lass ihn danach in einem Sieb abtropfen.

Schäle die Zwiebel und hacke sie. Brause die Minze ab, schüttele sie trocken und hacke sie ebenfalls. Schwitze beides in Öl an.

Gieße die Kartoffeln ab und zerstampfe sie. Mische danach die Zwiebel, Minze und den Quark unter und würze mit Salz und Pfeffer.

Rolle den Teig nach der Ruhezeit auf einer bemehlten Fläche ca. 2 mm dünn aus. Stich anschließend Kreise aus.

Verteile die Kartoffelmasse auf den Kreisen und klappe diese anschließend halbmondförmig zusammen. Drücke die Ränder fest.

Bringe Salzwasser zum Kochen, drehe die Hitze herunter und lass die gefüllten Nudeln darin 15 Minuten garen.

Zerlasse derweil die Butter in einer Pfanne 🛒 , wasche den Schnittlauch und hacke ihn.

Serviere die fertigen Kasnudeln mit der flüssigen Butter und dem Schnittlauch.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.