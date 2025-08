Diese Overnight Oats schmecken nicht nur, sie sind auch noch richtig gesund

Overnight Oats sind – zurecht – ein wahrer Frühstückstrend. Die eingeweichten Haferflocken erleichtern die Essenszubereitung am Morgen und lassen sich schier unendlich abwandeln. Noch dazu sind sie richtig gesund. Fast perfekt ist dieses Gericht, aber Luft nach oben bleibt fast immer. Diesen können wir jedoch füllen. Hast du schon mal von Kefir Overnight Oats gehört? Falls nicht, dann solltest du jetzt gut aufpassen.

Kefir Overnight Oats: gut für den Körper und die Stimmung

Frühstück ist in meinen Augen eine sehr wichtige Mahlzeit und wenn ich sie auslasse, bin ich den Rest des Tages unzufrieden. Manchmal bleibt im Alltagsstress allerdings morgens kaum Zeit, sich aufwendig etwas zuzubereiten. In solchen Fällen lobe ich mir die Existenz von Overnight Oats. Über Nacht eingeweichte Haferflocken, die ich morgens einfach nur noch in eine Schüssel füllen und mit frischem Obst verzieren muss und dann auch schon genießen darf… herrlich.

Varianten der Haferflocken gibt es viele. Vor Kurzem habe ich jedoch Kefir Overnight Oats für mich entdeckt. Aus irgendeinem Grund vergesse ich zwischendurch immer wieder die Existenz von Kefir, obwohl ich das Getränk eigentlich sehr mag. Doch was ist das überhaupt? Kefir ist ein vergorenes Milchgetränk, das mithilfe von sogenannten Kefirknollen hergestellt wird. Diese wandeln den Milchzucker in -säure um, es entstehen Kohlensäure und manchmal sogar ein geringer Anteil an Alkohol (um die 0,2 bis zwei Prozent).

Durch den hohen Anteil an Milchsäurebakterien ist Kefir ein probiotisches Getränk, das viele positive gesundheitliche Effekte hat. So unterstützt Kefir höchstwahrscheinlich die Verdauung, das Immunsystem und den Blutfettwert. All diese Effekte stecken also auch in deinen Kefir Overnight Oats – verbunden mit den Vorteilen, die eingeweichte Haferflocken haben (zum Beispiel einen hohen Protein- und Ballaststoffgehalt sowie ein langes Sättigungsgefühl).

Servieren kannst du deine Kefir Overnight Oats mit allen Zutaten, die du magst. Wie wäre es mit frischen Beeren oder Feigen, Marmelade, Lemon Curd oder Nussmus? Probiere, was dir schmeckt und genieße ein gesundes, einfach zubereitetes Frühstück!

Kefir Overnight Oats Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Wartezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 2 Overnight-Oats-Gläser Zutaten 1x 2x 3x 50 g Haferflocken

1 EL Chiasamen

200 ml Kefir

1 Prise Salz

Agavendicksaft nach Geschmack

frische Beeren zum Garnieren

frische Feigen zum Garnieren

Kokosraspeln zum Garnieren Zubereitung Vermische die Haferflocken mit den Chiasamen und Salz und verrühre alles mit dem Kefir.

Fülle die Masse in zwei Gläser und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.

Schmecke sie am nächsten Morgen mit Agavendicksaft ab und serviere die Overnight Oats mit Beeren, Feigen und Kokosraspeln nach Geschmack.

