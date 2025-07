Alles, bloß kein Essen: Warum haben wir bei Hitze weniger Hunger?

Sonne, Sommer, Hitze – der perfekte Zeitpunkt, um den Grill anzuwerfen, Pizza im Park zu picknicken oder sich die beste Eisdiele der Stadt vorzunehmen, oder? Von wegen! Kaum steigen die Temperaturen über 30 Grad, haben viele von uns nur noch eines im Sinn: Schatten suchen und Ventilator anwerfen. Und das Schnitzel, die Pasta oder der Burger – die bleiben plötzlich völlig uninteressant. Wo ist er hin, der Appetit? Wir erklären dir, warum du weniger oder keinen Hunger bei Hitze hast und welche Ess- und Trinkgewohnheiten dich kühl durch den Sommer bringen.

Keinen Hunger bei Hitze? Daran liegt’s

Normalerweise muss unser Körper ganz schön Energie aufwenden, um unsere Körpertemperatur zu halten. Im Sommer ändert sich das jedoch. Sobald sich die Außentemperaturen der unseres Körpers annähern, schaltet er bei der Wärmeproduktion einen Gang runter. Außerdem haben wir bei Hitze viel weniger Lust, uns zu bewegen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass unser Körper weniger Energie und daher auch weniger Kalorien, also Nahrung braucht.

Je nachdem, wie stark die Hitze ist, benötigt unser Körper seine Energie jedoch anderweitig, nämlich um uns effizient runter zu kühlen. Gerade eine warme schwere Mahlzeit wäre hier kontraproduktiv. Gönnen wir sie uns dennoch, liegt uns das Essen dann nicht selten wie ein Stein im Magen. Haben wir keinen Hunger bei Hitze oder bleibt der Appetit aus, signalisiert uns unser Körper damit ziemlich klar seine Prioritäten: Kühlsystem vor Verdauungstrakt.

Und zu guter Letzt: Die Sommersonne macht einfach gute Laune! Unser Körper schüttet viel mehr Glückshormone aus, die sich ebenso auf unseren Appetit auswirken können. Wir greifen zum Beispiel weniger auf Schoki oder andere Süßigkeiten als Stimmungsaufheller zurück. Zudem sind wir viel aktiver und mehr unterwegs. Auch da kann das Essen schnell mal nebensächlich werden.

Psychologie spielt auch mit: Bye bye, warme Mahlzeiten!

Aber es ist nicht nur dein Stoffwechsel, der gerade auf Sparflamme läuft. Der Kopf spielt auch ein bisschen mit. Eine dampfend heiße Portion Eintopf oder ein Burger, der vor Fett nur so trieft, schrecken bei 35 Grad eher ab. Wenn man gefühlt in einer eigenen Sauna sitzt, erscheint eine warme Mahlzeit einfach weniger attraktiv. Dann lassen wir das Essen lieber ausfallen.

Diese Ernährungsfallen solltest du bei Hitze vermeiden

Jetzt kommt der wichtige Teil: Viele denken bei Hitze, dass Essen gar nicht so wichtig ist. Falsch gedacht. Auch wenn du weniger Appetit hast und der Hunger mal ausbleibt – ganz aufs Essen verzichten solltest du nicht. Denn dein Körper braucht immer noch Energie, um überhaupt funktionieren zu können. Darauf solltest du jedoch Acht geben:

Fettreiche Speisen und große Portionen essen. Die Schwimmbad-Pommes mit Mayo in der Sonne futtern oder abends die Vier-Käse-Pizza beim Italiener schnabulieren? Besser nicht. Dein Körper kämpft schon mit der Hitze, da braucht er nicht auch noch einen Verdauungsmarathon. Das Trinken vergessen. Dein Körper braucht bei Hitze jede Menge Flüssigkeit – mindestens zwei Liter sollten es am Tag sein. Auch wenn Bier, Iced Latte oder Limo deinen Geschmacksknospen mehr Spaß bringen, entziehen Alkohol, Koffein und Zucker deinem Körper nur noch mehr Wasser. Mahlzeiten auslassen. Auch wenn du denkst, dass du keinen Hunger hast, solltest du deinen Körper nicht komplett leer laufen lassen. Denn dann kann das Risiko für Kopfschmerzen, Schwindel oder gar einen Kreislaufzusammenbruch steigern.

Überlebenstipps für den Sommer: So isst und trinkst du bei Hitze richtig

Okay, jetzt da du weißt, warum du im Sommer und bei Hitze keinen Hunger beziehungsweise weniger Appetit hast, und welche Fehler es zu vermeiden gibt, fragst du dich bestimmt, wie’s richtig geht. Wir verraten dir, wie mit dem richtigen Essen und Trinken clever durch die Hitze kommst.

1. Trink smarter, nicht nur mehr

Immer nur stilles Wasser ist dir zu langweilig? Dann probiere mal etwas anderes. Pack ein paar Zitronen- oder Gurkenscheiben oder ein bisschen Minze in dein Wasser. Schmeckt gleich viel aufregender, sieht hübsch aus und erfrischt gleichzeitig. Auch ungesüßte Kräuter und Früchtetees sind die perfekte Wahl im Sommer. Unser Geheimtipp: Kokoswasser 🛒. Es versorgt mit Elektrolyten und funktioniert ideal als Durstlöcher. Außerdem: Trinke nicht erst wenn du durstig bist, sondern achte darauf, gleichmäßig über den Tag Flüssigkeit zu dir zu nehmen.

2. Iss frisch und leicht

Im Sommer ist die beste Zeit, sich durch allerlei frisches Obst und Gemüse zu naschen – ob ein Erdbeer-Melonen-Salat mit Joghurt, ein Gurkensalat mit Kichererbsen und Feta oder doch eine Avocado-Gazpacho, leichte Mahlzeiten wie Suppen und Salate oder Lebensmittel, die von Natur aus weniger Fett enthalten, machen satt, aber nicht schlapp.

3. Timing ist alles

Du musst nicht zu festen Zeiten essen – hör auf deinen Bauch! Vielen Menschen hilft es, mehrere kleine Mahlzeiten (statt drei großer) zu sich zu nehmen oder zwischendurch etwas zu snacken. Versuch nur, schwere fettreiche Speisen am Abend zu vermeiden. Mit vollem Magen schläft es sich nicht ganz so erholsam.

4. Bleib cool, aber übertreib es nicht

Das Zitroneneis oder die Cola mit Eiswürfeln sind bei der Hitze zwar mehr als verführerisch, aber sei vorsichtig: Eiskalte Speisen und Getränke können schnell zu Magenkrämpfen und Bauchschmerzen führen. Aus diesem Grund kann es ratsam sein, Getränke und Speisen nur leicht gekühlt oder am besten lauwarm zu genießen. Das hilft deinem Körper besser bei der Temperaturregulierung und ist gesünder.

Komplett auf spritzig-süße Erfrischungen musst du trotzdem nicht verzichten. Gönn dir ruhig zwischendurch mal ein Glas brasilianische Limonade oder Orangen-Rosmarin-Eistee. Oder mixe dir einen alkoholfreien Aperol Spritz, mit dem du den Sommertag ausklingen lässt.

Sommer-Diät? Lieber nicht! Hör stattdessen auf deinen Körper

Hitze macht uns zwar appetitlos(er), aber dein Körper braucht trotzdem Nahrung und vor allem Flüssigkeit, um in der Sommersonne volle Leistung zu bringen. Wenn du dich an ein paar simple Regeln hältst, bleibst du trotz schweißtreibenden Temperaturen fit: Leichte Mahlzeiten und viel trinken bleiben das A und O. Hör am besten einfach darauf, was dein Körper braucht.

