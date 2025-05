So lecker schmeckt Kichererbsen-Bruschetta

Steht ein Menü an und du suchst noch eine Vorspeise? Dann haben wir etwas für dich! Kichererbsen-Bruschetta sind einfach zubereitet und überzeugen doch durch ein großartiges Zusammenspiel aus knusprig und lecker. Hier treffen köstlich gewürzte Kichererbsen auf knuspriges Brot. Gleich nachmachen!

Kichererbsen-Bruschetta: vegetarische Vorspeise

Bruschetta ist eine italienische Vorspeise, die – wie so viele Klassiker der italienischen Küche – ursprünglich aus der Cucina Povera, der Arme-Leute-Küche, stammt. Dafür wird Brot, gern auch altbackenes, mit Knoblauch und Olivenöl eingerieben und knusprig aufgebacken. Diese Technik verleiht dem alten Brot ein neues Leben und sorgt dafür, dass es schmeckt wie neu. Traditionell kommen für den Belag Tomaten zum Einsatz. Wir verleihen dem Ganzen einen besonderen Twist und verwandeln den Klassiker in Kichererbsen-Bruschetta.

Neben etwas Brot – am besten Ciabatta oder Baguette – brauchst du dafür natürlich Kichererbsen. Verwende, wenn es schnell gehen soll, welche aus der Dose. Hast du mehr Zeit, lege die Hülsenfrüchte über Nacht in kaltes Wasser ein und koche sie am nächsten Tag gar. So haben sie etwas mehr Biss, was gut zu Kichererbsen-Bruschetta passt.

Aus den Kichererbsen rührst du mit Zitronensaft, frischer Minze, roten zwiebeln und etwas Petersilie einen leichten Salat an. Während der vor sich hin mariniert, verreibe eine Knoblauchzehe und etwas Olivenöl auf den Brotscheiben und schiebe das Ganze in den Ofen. Sobald das Brot knusprig vor dir steht, verteilst du den Kichererbsensalat darauf. Dann darfst du schon den ersten Bissen nehmen und rundum genießen.

Serviere Kichererbsen-Bruschetta als Vorspeise, zu einem Brunch mit deinen Lieben oder bereite es dir selbst als leichtes Mittagessen zu. Du wirst es lieben!

Ich sage es immer wieder: Wir alle sollten mehr Hülsenfrüchte essen! Besonders Kichererbsen sind gesund und lecker und lassen sich in allerlei Varianten zubereiten. Wie wäre es mit einer Kichererbsen-Feta-Shakshuka oder einem Auberginen-Kichererbsen-Eintopf? Doch auch süß sind die kleinen Kraftpakete etwas für dich, so etwa als Kichererbsen-Brownies.

Kichererbsen-Bruschetta Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 400 g

1 rote Zwiebel

einige Zweige Minze

einige Zweige glatte Petersilie

1 Bio-Zitrone

Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 Knoblauchzehe

4 Scheiben Ciabatta Zubereitung Tropfe die Kichererbsen ab. Schäle und hacke die Zwiebel und schneide die Kräuter fein.

Presse den Saft der Zitrone aus und reibe die Zeste ab 🛒

Vermische die Kichererbsen mit Zwiebel, Kräutern, etwas Zitronensaft, etwas Olivenöl, Zitronenzesten, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Rühre gut um und lass den Salat bis zum weiteren Gebrauch marinieren.

Halbiere die Knoblauchzehe und reibe die Brotscheiben damit gut ein. Verteile auch je einen Schluck Olivenöl darauf.

Lege die Brotscheiben auf ein Gitterrost und backe sie bei 180 °C unter dem Grill für etwa 5 Minuten, bis sie goldbraun sind. Wende das Brot nach der Hälfte der Zeit.

Nimm das geröstete Brot aus dem Ofen und verteile den Kichererbsensalat darauf.

