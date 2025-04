Dieser Eintopf aus der Levante wird dich satt und glücklich machen

Ganz oft reicht ein simples Gericht mit ein paar einfachen, ehrlichen Zutaten, um eine richtig schmackhafte Mahlzeit zu zaubern. Mit diesem Auberginen-Kichererbsen-Eintopf bekommst du genau das: Er ist unkompliziert, sättigend und vollgepackt mit Geschmack.

Dieser Auberginen-Kichererbsen-Eintopf ist ganz leicht zubereitet

Der Auberginen-Kichererbsen-Eintopf ist ideal, wenn du keine Lust auf viel Arbeit beim Kochen hast, am Ende aber trotzdem ein warmes, würziges Gericht haben möchtest. Du musst nur wenig Gemüse schneiden, und danach köchelt alles ganz entspannt vor sich hin.

In diesem Eintopf vereinen sich die köstlichen Elemente der Levante-Küche: zarte Auberginenstücke, weiche Kichererbsen, fruchtige Tomatensoße und fabelhafte Gewürze, die für einen vollmundigen Geschmack sorgen. Abgerundet wird alles von Minze, die dem Gericht eine leicht frische Note verleiht.

Hast du auch schon häufiger den Begriff „Levante“ gelesen und dich gefragt, was damit eigentlich gemeint ist? Dabei handelt es sich um die historische geografische Bezeichnung für die Länder, die am östlichen Mittelmeer, also östlich von Italien liegen. Damit sind grob gesagt also etwa die griechische Halbinsel, sowie die griechischen Inseln, die Küstengebiete der Türkei, Zypern, der Libanon, Palästina, Syrien und Ägypten gemeint. Die Levante-Küche zeichnet sich durch eine Vielfalt an Gemüse, Hülsenfrüchten, Kräutern und Gewürzen aus.

Auberginen-Kichererbsen-Eintopf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Auberginen

etwas neutrales Pflanzenöl

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

2 EL Tomatenmark

1 Dose Kichererbsen 400 g

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

1 Handvoll Minze frisch

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Chili

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Auberginen und schneide sie in Würfel. Erhitze etwas Öl in einer hohen Pfanne 🛒 und brate die Stücke für 5-10 Minuten an, bis sie von außen leicht knusprig werden. Stelle sie auf einem Küchentuch zur Seite, damit das Öl aufgesogen wird.

Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln in grobe Würfel und hacke den Knoblauch fein.

Brate die Zwiebelwürfel glasig an. Gib dann Tomatenmark, Kichererbsen, gehackte Tomaten und Auberginenwürfel dazu und verrühre alles gut miteinander.

Gib etwa 200 ml Wasser in die Pfanne und lass alles bei mittlerer Hitze unter regelmäßigem Rühren für 15 Minuten köcheln.

Putze währenddessen die Minze und hacke sie fein. Füge anschließend Knoblauch, Minze und Kreuzkümmel hinzu und lass es weitere 5 Minuten köcheln.

Würze den Eintopf zum Schluss mit Chili und schmecke ihn mit Salz und Pfeffer ab.

