Kichererbsen-Fisch-Eintopf nach spanischer Art: herzhafter Genuss ohne viel Aufwand

Lecker, gesund und einfach zuzubereiten – diese drei Eigenschaften machen ein super Rezept aus. Und ein solches hast du gerade vorliegen: unseren Kichererbsen-Fisch-Eintopf! Wir haben uns dafür von dem spanischen Traditionsgericht „Potaje de Vigilia“ inspirieren lassen, das traditionell während der Fastenzeit gegessen wird. Kichererbsen und Paprikapulver sind nämlich beliebte Grundnahrungsmittel in Spanien. Und der Fisch wird von Fastenden gern anstelle von Fleisch gegessen. Doch auch ohne Religion oder mediterrane Breitengrade schmeckt dieser Eintopf ausgezeichnet.

Kichererbsen-Fisch-Eintopf: supergesund, superlecker

Mit gekochten Eiern und Brot als Beilage ist der Kichererbsen-Fisch-Eintopf ein köstliches Beispiel für die spanische Küche – einfach, bodenständig und unglaublich lecker. Es hält dich lange satt und bringt eine Menge Eiweiß auf den Tisch, sodass dich dieses Gericht bei einer Diät unterstützen kann, falls dir das wichtig ist. Doch vor allem steht Genuss auf dem Programm.

Die Zubereitung dieses Kichererbsen-Fisch-Eintopfs ist unkompliziert und dauert nur etwa 40 Minuten. Du startest damit, Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl anzubraten. Sobald die Zwiebeln schön goldbraun sind, fügst du Paprikapulver, Gemüsebrühe und abgetropfte Kichererbsen hinzu. Während diese Mischung köchelt, bereitest du den Fisch vor. Kabeljau oder Seehecht eignen sich perfekt – einfach in leicht gesalzenem Wasser garen und dann in mundgerechte Stücke zerteilen. Danach wird frischer Spinat zum Eintopf gegeben, der in kürzester Zeit zusammenfällt und seine gesunden Nährstoffe freisetzt.

Zum Schluss kommt der Fisch in den Eintopf. Lass alles noch ein paar Minuten köcheln, damit sich die Aromen miteinander verbinden. Koche währenddessen die Eier in einem separaten Topf etwa 9 Minuten lang, je nachdem, wie hart du sie haben möchtest. Serviere den Kichererbsen-Fisch-Eintopf mit den Eiern und knusprigem Brot – eine großartige Kombination, die diesem Gericht den letzten Schliff gibt.

Eine weitere, wunderbare Kreation mit Fisch vom Mittelmeer ist dieser herrliche Fischeintopf. Die griechische Fischsuppe Psarosoupa ist ebenfalls ein aromatisches Genussgericht. Und wie wäre es mit Meeresfrüchten? Dieser mediterrane Garneleneintopf ist wunderbar für alle mit Lust auf Meer.