Comfort Food: So lecker ist der Kichererbseneintopf mit Harissa

Der Frühling macht gerade eine kurze Pause. Zeit, sich ein wärmendes Gericht zu gönnen. Wie wäre es mit einem herzhaften Eintopf mit orientalischer Würze, einer cremigen Konsistenz und angenehmen Schärfe? Probiere unseren cremigen Kichererbseneintopf mit Harissa. Seine Zubereitung ist einfach, die Zutaten harmonieren perfekt miteinander und das Ergebnis ist ein wärmendes Gericht, das satt und zufrieden macht.

Kichererbseneintopf mit Harissa: steckt cooler orientalischer Aromen

Kichererbsen spielen vor allem in der nordafrikanischen und nahöstlichen Küche eine Rolle. Dort sind sie seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil vieler traditioneller Rezepte. Besonders in Marokko, Tunesien und Algerien gehören sie zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. In Kombination mit Harissa 🛒, einer feurigen Chilipaste aus Nordafrika, entsteht ein intensives, würziges Aroma, das an die Straßenküchen dieser Regionen erinnert.

Der cremige Harissa-Kichererbseneintopf ist nicht nur geschmacklich spannend, sondern auch gesund. Er liefert wertvolle Proteine, gesunde Fette und viele Vitamine. Besonders an kühleren Tagen ist er ideal, um sich von innen zu wärmen. Serviert mit frischem Fladenbrot oder Reis, wird daraus eine vollwertige Mahlzeit.

Dank der einfachen Zubereitung musst du auch gar nicht viel tun, bis du den ersten Löffel des köstlichen Eintopfs genießen kannst. Du benötigst gerade einmal eine halbe Stunde, bis das Gericht auf dem Tisch steht.

Wer sich auf dieses Rezept für den Kichererbseneintopf mit Harissa einlässt, entdeckt eine Welt voller intensiver Gewürze, gesunder Zutaten und wohltuender Wärme. Lass es dir schmecken!

Kichererbseneintopf mit Harissa Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 400 g

330 g Cherrytomaten

2 EL Öl

Salz und Pfeffer

1/2 TL Thymian getrocknet

1/2 TL Basilikum getrocknet

1 mittelgroße Zwiebel

4 Knoblauchzehen

2 EL Harissa-Paste

1/2 TL Räucherpaprika

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1/2 TL Knoblauchpulver

240 ml Kokosmilch

60 g Spinat Zubereitung Lass die Kichererbsen über einem Sieb abtropfen.

Verteile die Cherrytomaten auf einem mit Backpapier belegten Blech, beträufele sie mit 1 EL Olivenöl und bestreue sie mit den Kräutern sowie Salz und Pfeffer. Röste sie für 15-20 Minuten bei 200 °C Heißluft mit Grillfunktion.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein.

Dünste die Zwiebeln für einige Minuten in einer Pfanne mit 1 EL Öl an und gib dann den Knoblauch hinzu.

Hole die gerösteten Tomaten aus dem Ofen und gib sie zusammen mit der Harissa-Paste, allen Gewürze und den Kichererbsen in die Pfanne.

Rühre alles gut um und lass es 1-2 Minuten köcheln.

Gieße den Eintopf mit der Kokosmilch auf und lass ihn kochen, bis er eindickt.

Füge zum Schluss den Spinat hinzu und lass alles etwa 2 Minuten kochen.

Serviere den Kichererbseneintopf mit Harissa sofort. Notizen Wer ins milder mag, verwendet nur 1 EL Harissa-Paste und ersetzt den anderen Teil durch Tomatenmark.

Wer es schärfer mag, kann noch Chiliflocken oder Cayennepfeffer hinzufügen.

