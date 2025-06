Kirsch-Käsekuchen: Das Schönste, was du aus Kirschen machen kannst

Kirschen sind neben Erdbeeren die roten Boten wärmerer Tage. Kaum etwas schreit mehr nach Sommer, Sonne und Leichtigkeit als die leuchtend roten Früchtchen der Bäume mit der schönen Blüte. Wenn mit jemandem „nicht gut Kirschen essen“ ist, handelt es sich in der Regel nicht um eine leichtherzige und offene Person. Sehr gut Kirschen essen kannst du aber mit unserem Kirsch-Käsekuchen! Der wird dich und deine Gäste in den sommerlichen Geschmackshimmel tragen.

Kirsch-Käsekuchen: Damit wirst du alle begeistern

Woher kommt dieser Spruch eigentlich? Ursprünglich lautete dieser vollständig: „Mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen.“ Im Mittelalter war der Genuss der leckeren Kirschen nur den Reichen vorbehalten, die Kirschbäume in ihren Gärten stehen hatten. War die Zeit reif für eine Ernte, wurden Freunde und Familie eingeladen, um sich gemeinsam die Früchte schmecken zu lassen. Wer nicht eingeladen war und sich dennoch unter die Gäste schmuggelte, wurde mit Kirschkernen bespuckt und so vertrieben.

Und auch unserer leckerer Kirsch-Käsekuchen könnte neugierige Gäste anlocken – hoffentlich nur geladene. Schließlich sieht er nicht nur zum Anbeißen aus, sondern schmeckt einfach unwiderstehlich. Er besteht aus einem knusprigen Mürbeteig und einer saftigen Quarkfüllung. Das Highlight sind die leuchtend roten Früchte, die im Ganzen auf dem Kuchen liegen und mit einer Kirschsoße übergossen werden. Ein saftiges Kirsch-Geschmackserlebnis!

Am besten schmecken sicher selbst gepflückte Kirschen aus dem heimischen Garten. Hast du aber nicht das Glück, wie die mittelalterlichen hohen Herren einen Kirschbaum zu besitzen, dann gehst du eben in den Supermarkt. Besorge die roten Früchtchen für deinen Kirsch-Käsekuchen am besten kurzfristig, denn lagern kannst du sie höchstens für drei Tage.

Wenn du mehr tolle Käsekuchen-Rezepte suchst, wirst du hier garantiert fündig. Da wäre zum Beispiel der Faule-Weiber-Kuchen, der, wie der Name vermuten lässt, sehr einfach nachzubacken ist. Käsekuchen mit Mascarpone ist ebenfalls ein cremiger Leckerbissen. Ein weiterer Vertreter dieser erfolgreichen Familie ist der hübsche Pfirsich-Käsekuchen.