Kirschkuchen mit Baiser: saftiger Kuchen mit schöner Krone

Hurra, endlich gibt es Kirschen! Aus dem heimischen Anbau kommen die Früchte ab Juni auf den Markt. Neben Erdbeeren sind Kirschen unsere liebsten Boten sonniger Tage. Ob pur oder in Form von leckerem Kuchen, Kirschen versüßen uns den Tag nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch. Und wenn du deinen Kirschkuchen mit Baiser krönst, hast du alles richtig gemacht. Wie’s geht, zeigt dir unser Rezept.

Kirschen galten im Mittelalter als luxuriöse Früchte, die nur dem Adel vorbehalten waren. Wer einen Kirschbaum besaß, der bekam Respekt. Und heutzutage Neid, zumindest von mir.

Kannst du die Früchte für unseren Kirschkuchen mit Baiser nicht selbst pflücken, führt dich dein Weg in den Supermarkt oder auf den Wochenmarkt. Kaufe dort pralle und glänzende Exemplare, deren Stiel noch fest an der Frucht sitzt.

Eine besondere Optik erhält dein Kirschkuchen mit Baiser, einer weißen Krone mit flambierter Oberfläche. Der Baiser wird dazu erst ganz zum Schluss auf den fertigen Kuchen aufgetragen. Du brauchst du ein Flambiergerät, das allerdings kein Muss ist. Wenn du dieses Gerät nicht zur Hand hast, kannst du den Baiser auch mitbacken. Dazu verteilst du die Kirschfüllung auf dem Kuchenboden und trägst den Baiser oben auf. Anschließend backst du alles für 10 Minuten.

Kirschkuchen bekommt mit Baiser eine elegante Note. Was aussieht wie eine Wolke, ist genau genommen ein Schaumgebäck aus gezuckertem Eischnee. „Baiser“ ist Französisch und bedeutet Kuss. Witzigerweise wird das Gebäck aber nur in Deutschland so genannt. In Frankreich kennt man es unter dem Namen Meringue. Egal unter welchem Namen, Baiser ist eine leckere und tolle Möglichkeit, deine Kreationen aus der Backstube zu verfeinern.

Hast du Lust auf eine Rezept, die optisch nur aus Baiser und Kirschen zu bestehen scheint? Dann entspricht die elegante Kirsch-Pavlova mit cremiger Mascarpone-Füllung sicher deinen Vorstellungen. Der Zitronen-Käsekuchen mit Baiser ähnelt unserem Kirschkuchen sehr und schmeckt ebenfalls wunderbar fruchtig. Mit dem Pudding-Kirschkuchen kannst du Kirschen genießen, ohne dafür lange in der Küche stehen zu müssen.