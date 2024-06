Sommerlicher Kuchen in Grün: Kiwi-Cheesecake

Wusstest du, dass Kiwis ursprünglich aus China stammen? Die kleinen pelzigen Früchte werden heute oft mit Neuseeland in Verbindung gebracht, wo sie seit dem frühen 20. Jahrhundert kommerziell angebaut werden. Wir verarbeiten sie heute in einem Kuchen: Hier kommt das Rezept für einen leckeren Kiwi-Cheesecake.

Erfrischend und lecker: der Kiwi-Cheesecake

Kiwis wurden schon vor mehr als 700 Jahren in China kultiviert. Dort heißen die sauren Früchte „Yang Tao“. Sie sind wahre Nährstoffbomben, denn sie stecken voller Vitamin C. Eine einzige Kiwi enthält mehr Vitamin C als eine Orange! Außerdem versorgen Kiwis den Körper mit viel Vitamin K, Vitamin E, Folsäure und Ballaststoffen. Sie enthalten auch Antioxidantien, die helfen können, freie Radikale im Körper zu bekämpfen und so das Immunsystem zu stärken.

Und auch die kleinen, unscheinbaren Samen der Kiwi sind bemerkenswert. Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die gut für das Herz-Kreislauf-System sind und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen. Wie du siehst: Die Kiwi ist ein wahres Superfood. Gut, dass wir sie heute zum „Backen“ unseres Kiwi-Cheesecakes verwenden.

Das Backen steht in Anführungszeichen, weil der Cheesecake in unserem Rezept nicht gebacken wird. Aus zerbröselten Keksen und Butter wird der Boden zubereitet. Anschließend wird die Creme angerührt und der Kuchen zum Schluss mit Kiwischeiben belegt. Dann muss er nur noch in den Kühlschrank und einige Stunden ordentlich durchkühlen.

Wenn du das nächste Mal im Supermarkt Kiwis liegen siehst, nimm dir gleich ein paar mit und backe unseren Kiwi-Cheesecake nach. Er ist optisch wie geschmacklich ein echtes Highlight.

Man kann Kiwis übrigens auch mit Schale essen. Darunter stecken ähnlich wie bei der Gurke nämlich die meisten Vitamine und Nährstoffe. Für unseren süßen Hotdog mit gebackener Banane verwenden wir auch Kiwis. Eine tolle Käsekuchen-Variante ist außerdem der Maracuja-Cheesecake.