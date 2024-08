Mohn-Streuselkuchen: leichtes Rezept für einen echten Kuchenklassiker

Hast du Lust auf einen leckeren Mohn-Streuselkuchen? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Rezept zeige ich dir, wie du diesen köstlichen Klassiker ganz einfach selbst zubereiten kannst. Saftiger Mohn, knusprige Streusel und ein zarter Teig – das wird ein Geschmackserlebnis, das du nicht verpassen solltest. Unser Mohn-Streuselkuchen.

Backe dich glücklich: Mohn-Streuselkuchen

Die Ursprünge des Mohn-Streuselkuchens reichen weit zurück und sind in verschiedenen Kulturen zu finden. Besonders in der osteuropäischen Küche erfreut sich dieser Kuchen großer Beliebtheit. Er wurde im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt und an regionale Vorlieben angepasst. Heute hat der Mohn-Streuselkuchen auch in vielen anderen Teilen der Welt seinen festen Platz in der Backtradition gefunden.

Der Mohn-Streuselkuchen ist mehr als nur ein einfacher Kuchen. Er hat sich über die Jahrhunderte hinweg zu einem Klassiker entwickelt, der die Herzen von Generationen erobert hat.

Nimm dir einen Moment Zeit und stell dir vor, wie der unwiderstehliche Duft von frisch gebackenem Mohn-Streuselkuchen deine Küche erfüllt. Die goldbraunen Streusel verströmen eine verführerische Knusprigkeit, während der saftige Mohn im Inneren des Kuchens seine vollmundige Fülle preisgibt.

Mit unserem ausführlichen Rezept und ein wenig Hingabe wirst du zum Meisterbäcker, der diesen Mohn-Streuselkuchen mit Leichtigkeit und Freude zubereitet.

Mohn-Streuselkuchen 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Zutaten Für den Mürbeteig: 150 g Mehl

75 g Butter

70 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Backpulver

1 Ei Für die Streusel: 100 g Zucker

100 g Butter

150 g Mehl

1 Prise Zimt Für die Mohnschicht: 250 g Magerquark

200 g Schmand

2 Eier

2 Päckchen Vanillinzucker

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

2 Päckchen backfertigen Mohnfix 250 g Zubereitung Mische für den Mürbeteig alle Zutaten in einer Rührschüssel. Verknete sie zügig zu einem geschmeidigen Teig. Stelle den Teig dann für 30 Minuten kühl.

Heize deinen Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Nimm eine runde Springform mit einem Durchmesser von 26 cm, fette sie mit Butter ein und bestäube sie mit etwas Mehl.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Springform. Drücke ihn fest auf den Boden und ziehe dabei einen Rand von etwa 3 cm hoch.

Mixe alle Zutaten für die Streusel in einer Rührschüssel, bis sie sich zu Streuselchen formen. Bewahre die Streusel für den späteren Einsatz im Kühlschrank auf.

Für die Mohnfüllung rührst du Quark, Schmand, Eier, Zucker und Vanillinzucker in einer Schüssel durch. Rühre dann das Puddingpulver ein und füge die Mohnmasse hinzu. Vermenge alles.

Verteile die Mohnfüllung großzügig auf dem Mürbeteig und streiche sie glatt.

Backe den Mohn-Streuselkuchen für ca. 25 Minuten vor, bis er eine zarte Haut auf der Oberfläche bildet.

Hole den Kuchen aus dem Ofen und streue die vorbereiteten Streusel gleichmäßig über die Oberfläche. Lass den Kuchen weitere 20 Minuten backen.

