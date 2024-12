So gelingt dir an Silvester das beste Fondue

Fondue muss an Silvester einfach sein. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam um einen dampfenden Topf zu sitzen und kleine Essensstücke in heiße Flüssigkeit zu tauchen. Fondue-Arten gibt es viele, doch wir wollen hier einen Blick auf das klassische Fleischfondue werfen. Warum ist das eine Silvestertradition? Und wie gelingt dir die beste Variante? Hier findest du Antworten!

Klassisches Fleischfondue: Klassiker leicht gemacht

Zu Silvester teilen sich die Menschen in zwei Fraktionen: Team Fondue oder Team Raclette. Zu welchem gehört du? Isst du eher Fondue, ist dieses Rezept genau das Richtige für dich. Gehörst du zur Fraktion Raclette, solltest du trotzdem weiterlesen, denn vielleicht lohnt es sich, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Fondue gehört seit den 60er Jahren ohne Frage zum Neujahrsfest in deutschen Haushalten dazu.

Aber warum eigentlich? Der Küchenhistoriker Peter Peter vermutet gegenüber Deutschlandfunk Nova, dass das gemeinsame Essen gut zum Zeitgeist der 68er-Bewegung passt. Es handle sich um ein regelrecht demokratisches Essen – alle aus einem Topf, es gibt keine Autorität, die vorschreibt, wie man zu essen hat. Gleichzeitig komme man um die Kommunikation nicht herum. Während beim klassischen Speisen von den jeweils eigenen Tellern oft Stille herrsche, müsse man beim Fondue miteinander sprechen. „Reichst du mir mal die Kartoffeln?“ oder „Macht es euch etwas aus, wenn ich das letzte Stück Fleisch nehme?“ sorgen für eine etwas lockerere Stimmung.

Heutzutage ist Fondue zum Jahreswechsel nicht mehr wegzudenken. Ob es dabei cremiges Käsefondue gibt oder internationale Varianten wie dieses Thai-Fondue ist fast egal, Hauptsache es steht ein dampfender Topf in der Tischmitte. Klassisches Fleischfondue darf in dieser Aufzählung selbstverständlich nicht fehlen. Hierbei werden kleine Fleischwürfel in Stücke geschnitten und in Öl oder Brühe gegart. Wie du das beste Ergebnis erzielst, möchten wir dir gern verraten.

Welches Fleisch eignet sich für klassisches Fleischfondue?

Zuallererst stellt sich die Frage, welches Fleisch am besten für klassisches Fleischfondue geeignet ist. Welche Sorte wird zart, aber nicht trocken? Grundsätzlich lässt sich sagen: Alle mageren Fleischteile von Rind, Schwein oder Geflügel machen sich im Fondue gut. Durchwachsene Stücke werden eher zäh. Auch die Qualität ist wichtig. Fleisch von besserer Qualität schrumpft nicht so stark zusammen und wird eher nicht trocken.

Diese Fleischarten eignen sich besonders gut für klassisches Fleischfondue

Rinder- oder Schweinefilet

Rinder- oder Schweinelende

Putenschnitzel

Hähnchenbrust

Roastbeef

In Öl oder Brühe garen?

Das richtige Fleisch hast du herausgesucht, doch worin garst du dieses nun am besten? Brühe ist eine bekömmliche Variante. Bei hoher Temperatur wird das Fleisch schonend gegart und nimmt zudem den Geschmack der Flüssigkeit an. Verwende also eine gut gewürzte Brühe.

Eine Alternative ist es, das Fleisch in Öl zu garen. Dieses schmeckt ohne Frage besser als klassisches Fleischfondue in Brühe, da die Stücke besonders knusprig werden. Achte darauf, dass die Temperatur des Fetts nicht zu hoch ist. Sonst können sich schädliche Stoffe bilden. Mit unserem Rezept wird dein Fondue ganz besonders lecker.

Klassisches Fleischfondue Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ziehzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rinderfilet oder -lende

500 g Hähnchenbrustfilet

500 g Putenschnitzel

4 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

1 l Rotwein

2 Lorbeerblätter

5 Wacholderbeeren

10 Pfefferkörner

3 Pimentkörner

1 Prise Salz

1 kg Frittierfett Zubereitung Schneide das Fleisch in gleich große, mundgerechte Stücke. Verteile die Sorten auf jeweilige Schüsseln. Schäle Knoblauch und Zwiebeln und hacke beides fein.

Gib Rotwein, Gewürze und die Prise Salz in einen Topf und koche alles auf.

Lass die Marinade abkühlen und teile sie auf die verschiedenen Fleisch-Schüsseln auf.

Lass das Fleisch abgedeckt im Kühlschrank für ca. 4 Stunden marinieren. Gieße es dann ab und tupfe es gründlich trocken.

Erhitze das Frittierfett in einem Fonduetopf auf 180 °C. Stich die Fleischstücke auf die die Fonduegabeln und frittiere sie knusprig. Notizen Das frittierte Fleisch schmeckt mit Dips oder frischem Brot besonders gut.

Du kannst auch Gemüsestücke im heißen Fett garen.

Alternativ zu dem Fett kannst du das Fleisch in kräftiger Brühe garen.

