Fondue mal anders: würziges Thai-Fondue mit Kokosmilch

Fondue, traditionell als schweizerische Spezialität und mit Käse bekannt, bekommt mit diesem Rezept einen völlig neuen Dreh. Durch die einzigartige Kombination von süßer Kokosmilch und thailändischen Gewürzen wie Ingwer, Koriander und Chili wirst du vertraute Zutaten in einem völlig neuen Licht erleben. Du hast richtig gehört – wir machen ein Thai-Fondue, das die exotische Würze der thailändischen Küche mit der geselligen Atmosphäre eines klassischen Fondue-Abends vereint.

Einfaches Rezept für exotisches Thai-Fondue

Zarte Hähnchenbrust wird in eine goldene, aromatische Kokosmilch-Soße eingetaucht und gegart – ein echtes Highlight für Abende mit Freunden oder der Familie. Inmitten des Dampfes, der von deinem heißen Fondue-Topf aufsteigt, wirst du den verlockenden Duft von Zitronengras, Ingwer und Chili entdecken. Die cremige Kokosmilch rundet die Aromen perfekt ab.

Thailand ist berühmt für seine Gastronomie, die die Sinne mit kontrastreichen Geschmacksrichtungen wie süß, sauer, scharf und salzig anregt. Dieses Fondue-Rezept bringt eine Prise der thailändischen Esskultur direkt zu dir nach Hause.

Wusstest du, dass es einen Unterschied zwischen Chilis und Peperoni gibt? Doch egal, für welche Zutat du zurückgreifst, sie bringen Schärfe in deine Gerichte. So zum Bespiel auch in unser thailändisches Hähnchen vom Grill aus dem obigen Video oder das thailändische Massaman-Curry.

Bereite deine Fonduegabeln vor, zünde den Brenner an und mach dich bereit für einen unvergesslichen Abend, der dich auf eine kulinarische Reise schickt, ohne dass du dafür dein Wohnzimmer verlassen musst! Jeder taucht nach Belieben sein Fleisch in den Fondue-Topf, plaudert und genießt die Gesellschaft der anderen in einer entspannten Runde.