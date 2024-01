Auf der Suche nach der perfekten Beilage zum Abendessen? Hast du Lust auf etwas Knuspriges, aber Pommes gab es schon gestern? Dann sind diese knusprigen Polenta-Würfel genau das Richtige für dich. Zwar dauert ihre Zubereitung etwas, aber dafür wirst du mit einer herzhaft-würzigen Beilage belohnt, die hervorragend zu deftigen Hauptgerichten passt.

Ein Brei, viele Möglichkeiten: So einfach machst du knusprige Polenta-Würfel selbst

Polenta bezeichnet einen Brei aus Maisgrieß. In Südeuropa ist sie eine bekannte Beilage, die oftmals besonders Norditalien zugesprochen wird. Schon im alten Rom galt der Vorläufer des Breis, damals noch aus Hirse oder Dinkel, als Hauptnahrungsmittel. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wird Polenta aus Maisgrieß hergestellt. Mit der Zeit verkümmerte der Brei immer mehr zum „Arme-Leute-Essen“ und war eher als langweilige Beilage bekannt, dessen Zubereitung ewig brauchte.

Die gute Nachricht: Heutzutage ist das anders! Polenta wird wieder beliebter, und das zurecht. Ihre Zubereitung ist unglaublich vielfältig – cremig, gewürzt, mit Käse oder eben als knusprige Polenta-Würfel, wie in unserem Rezept.

Traditionell wurde Polenta in großen Kesseln stundenlang unter ständigem Rühren gekocht. Wenn du darauf – verständlicherweise – keine Lust hast, suche im Supermarkt nach „2 Minuten Polenta“ oder „instant Polenta“. Diese rieselst du in kochende Flüssigkeit, in unserem Fall mit Knoblauch und Thymian aromatisiert, und lässt sie quellen.

Nach dem Aufquellen und Abkühlen schneidest du sie in deine gewünschte Form (in unserem Fall in Würfel). Danach brätst du sie einfach in etwas Öl an, und das Ergebnis sind goldbraune, knusprige Polenta-Würfel, die perfekt zu deftigen Hauptspeisen passt – oder du isst sie einfach als Pommes-Ersatz mit Ketchup und Mayo.