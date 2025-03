Süßkartoffel trifft Kochbanane: Dieses Curry wird dich überraschen

Hast du schon mal Kochbanane im Curry probiert? Falls nicht, wird es höchste Zeit! Diese unterschätzte Zutat bringt eine dezente Süße mit, die perfekt mit cremiger Kokosmilch, würziger Süßkartoffel und einem Hauch Zimt harmoniert. Dazu gesellen sich Erbsen und Paprika, die für knackige Frische sorgen. Das Beste? Es ist einfach zuzubereiten, steckt voller guter Nährstoffe und schmeckt nach purem Wohlfühl-Essen. Ein Löffel und du bist im Food-Himmel – versprochen!

Veganer Genuss: Kochbananen-Süßkartoffel-Curry

Eigentlich ist die Zubereitung unseres Kochbananen-Süßkartoffel-Currys gar nicht so schwer. Du musst nur ein kleines bisschen Zeit einplanen. Am besten startest du, indem du das Gemüse vorbereitest. Die Süßkartoffel und Kochbanane schälst du und schneidest sie dann in Würfel beziehungsweise Scheiben. Die Paprika wird in mundgerechte Stücke geschnitten und Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein gehackt.

Nun schwitzt du die Zwiebeln in einer Pfanne 🛒 glasig an. Nach einigen Minuten kommt der Ingwer und Knoblauch hinzu. Brate alles ordentlich an, bevor du die Gewürze zum Rösten mit dazu gibst. Schließlich fügst du die Süßkartoffeln hinzu. Brate weiter und lösche danach mit gestückelten Tomaten und Kokosmilch ab. Koche alles auf und lass es für 20 Minuten köcheln. Dann kannst du das restliche Gemüse dazu geben und das Kochbananen-Süßkartoffel-Curry nochmals einige Minuten köcheln lassen. Sobald es fertig ist, kannst du es mit etwas frischem Koriander servieren.

Natürlich kannst du das Kochbananen-Süßkartoffel-Curry einfach pur genießen. Oder du reichst Reis oder Naan-Brot als Beilage. Als Low-Carb-Alternativen bieten sich außerdem Blumenkohlreis oder Linsen an. So wird das Gericht gleich noch proteinreicher. Ein Klecks Joghurt und etwas frischer Limettensaft machen das Gericht noch runder.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du findest auf Leckerschmecker noch eine ganze Reihe an anderen Curry-Rezepten wie dieses für Chinakohl-Curry. Unser Brokkoli-Lauch-Curry ist fix zubereitet und schmeckt himmlisch lecker. Oder probier mal dieses Zucchini-Curry aus. Mal wieder keinen Plan, was du kochen sollst? Frag unseren Koch-Bot nach Rezepten!

Kochbananen-Süßkartoffel-Curry Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Süßkartoffel

1 Kochbanane

1 Paprika rot

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer ca. 1-2 cm groß

1-2 EL Öl

1 EL Currypulver

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

1/2 TL Kurkuma gemahlen

1/4 TL Zimt

1/4 TL Cayennepfeffer

1 Dose gestückelte Tomaten

1 Dose Kokosmilch

200 g Erbsen

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Etwas frischer Koriander zum Garnieren Zubereitung Schäle die Süßkartoffel und Kochbanane. Würfle die Süßkartoffel, schneide die Kochbanane in Scheiben. Entkerne die Paprika und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schäle Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Hacke alles fein.

Erhitze Öl in einem großen Topf. Dünste die Zwiebeln für ca. 5 Minuten glasig an. Gib Knoblauch und Ingwer hinzu und brate kurz weiter, bevor du Curry, Kreuzkümmel, Kurkuma, Zimt und Cayennepfeffer hinzufügst. Röste die Mischung für 1-2 Minuten, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten.

Gib die Süßkartoffelwürfel hinzu und brate für weitere 2 Minuten. Lösche mit den gestückelten Tomaten und Kokosmilch ab. Koche alles kurz auf und lass das Ganze für 15-20 Minuten bei geringer bis mittlerer Hitze köcheln, bis die Süßkartoffeln weich sind.

Füge die Paprika, Erbsen und Kochbananen hinzu. Lass alles nochmal für 5-10 Minuten köcheln. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere das fertige Kochbananen-Süßkartoffel-Curry mit etwas frischem Koriander.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.