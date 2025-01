Kohlrabi-Carpaccio: köstliche Vorspeise fürs Fest

Dieses Kohlrabi-Carpaccio ist die perfekte Wahl für alle, die eine einfache und zugleich raffinierte vegetarische Vorspeise fürs Fest suchen. Die hauchdünnen Scheiben in Kombination mit einem aromatischen Dressing sind schnell gemacht und hübsch angerichtet.

Kohlrabi-Carpaccio: vegetarische Vorspeise

Der Kohlrabi hat in Mitteleuropa eine lange Tradition und wird besonders in Deutschland geschätzt. Schon in der Renaissance galt das Gemüse als beliebte Zutat in den Küchen Europas. Sein milder und leicht süßlicher Geschmack macht ihn zu einem Allrounder in der Küche. Obwohl er oft in klassischen Eintöpfen oder als Gemüsebeilage verwendet wird, zeigt das Kohlrabi-Carpaccio eine ganz neue Seite des traditionsreichen Gemüses. Eine Möglichkeit, Kohlrabi auf eine völlig neue Art zu genießen.

Die Inspiration für dieses Rezept stammt aus der italienischen Küche, wo Carpaccio ursprünglich aus rohem Fleisch oder Fisch besteht. Die Zubereitung aus Kohlrabi ist eine pflanzliche Alternative, die auch Vegetarier begeistert. Gleichzeitig bleibt das Gericht seinen Wurzeln treu, denn es verbindet die Leichtigkeit italienischer Rezepte mit der Bodenständigkeit des deutschen Gemüses.

Für ein gelungenes Kohlrabi-Carpaccio benötigst du nur wenige Zutaten. Frischer Kohlrabi, den du mit einem Gemüsehobel 🛒 in feine Scheiben schneidest, bildet die Grundlage. Achte darauf, feste Knollen mit einer glatten Oberfläche zu wählen – so bleibt der Geschmack mild und nussig. Für das Dressing benötigst du Olivenöl, Honig, Sahnemeerrettich und Apfelessig. Willst du das Gericht weiter verfeinern, dekoriere es mit gerösteten Pinienkernen, gehobeltem Parmesan und gehackter Petersilie.

Parmesan wird häufig mit tierischem Lab hergestellt und ist deshalb genau genommen nicht vegetarisch. Achte beim Kauf darauf, ob er mit tierischem oder pflanzlichem Lab hergestellt wurde. Tolle Alternativen sind Montello- und Pecorino-Käse.

Das Kohlrabi-Carpaccio ist außerdem ein Beispiel dafür, wie ein einfaches Gericht besondere Momente schaffen kann. Serviere es als Auftakt zu einem festlichen Menü und lass dich von der Leichtigkeit und Eleganz dieses Gerichts begeistern!

Auch aus anderen Obst- und Gemüsesorten lassen sich leckere Carpaccios zubereiten. Wie wäre es mit einem frischen Tomaten-Carpaccio mit Kapern oder einem Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse? Ein besonderer Genuss ist das Birnen-Carpaccio mit Gorgonzola und Walnüssen. Das passt auch gut zu deinem Festtagsmenü.

Kohlrabi-Carpaccio Anke 4.48 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kohlrabi Für das Dressing: 2 EL Olivenöl

1 TL Honig

1 TL Sahnemeerrettich

2 EL Apfelessig

Salz und Pfeffer Außerdem: 50 g Pinienkerne geröstet

2 EL Petersilie

40 g Parmesan gehobelt Zubereitung Hobele den Kohlrabi in sehr feine Scheiben.

Vermische alles Zutaten für das Dressing miteinander.

Hacke die Petersilie klein.

Verteile die Kohlrabischeiben auf einem Teller und gib das Dressing sowie die Pinienkerne, die Petersilie und den frisch gehobeltem Käse darüber.

